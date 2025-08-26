Statale 195 al buio:  «Blackout legato al cantiere Anas» 

La Statale 195 è al buio da oltre un mese nel tratto che va da Frutti d’Oro fino a dopo Torre degli Ulivi. A denunciarlo sono residenti e automobilisti, costretti ogni sera a percorrere uno degli assi viari più trafficati del sud Sardegna senza illuminazione. Una situazione che, specie con l’arrivo dell’autunno, rischia di trasformarsi in un serio problema di sicurezza per chi viaggia in direzione Cagliari o verso la costa.

Non è la prima volta che la 195 finisce al centro delle polemiche: già in passato i continui cantieri e le lunghe attese hanno alimentato il malcontento. Il blackout, spiegano dal Comune, non è frutto di un guasto improvviso ma è legato al cantiere della nuova 195, un’opera attesa da anni e che procede con ritardi e rallentamenti. «Sono stati tranciati dei cavi durante gli scavi», ammette la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Silvia Sorgia. La competenza è di Anas, ma dal Comune annunciano di voler accelerare: «Stiamo predisponendo una riunione per una soluzione rapida e, soprattutto, per assicurarci che i lavori possano andare avanti con più decisione. Ora ci avviciniamo alla stagione delle piogge e la situazione diventa preoccupante». La 195 resta un’arteria fondamentale non solo per i pendolari dell’hinterland cagliaritano ma anche per i collegamenti con le località turistiche e con i centri abitati del litorale sud-occidentale. «Solo al termine di questo cantiere vedremo la fine di questi disagi», conclude Sorgia.

