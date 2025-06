Statale 131, una roulette russa 

Ancora un incidente in quell'incrocio a raso che somiglia a una roulette russa. E ancora una volta è stata sfiorata una tragedia. Vittima ana coppia di giovani siciliani, originari di Monreale: soccorsi dal 118, i due ragazzi sono stati ricoverati in gravi condizioni, quindi col codice rosso, in ospedale, uno a Sassari l’altra a Nuoro.

Lo schianto

È successo ieri mattina, poco prima delle 9, nella zona di Monte Muradu, sulla statale 131, all'uscita nord, verso Sassari, poco distante dal bivio per Mulargia. La coppia di motociclisti, in sella a una Bmw, proveniva dalla zona turistica della Planargia. Ha prima percorso il tratto della provinciale (ex Carlo Felice), che collega Macomer con la 131. I due giovani si erano appena immessi sulla statale, diretti verso Sassari, quando è sopraggiunta un’auto, una Renault Scenic, condotta da un automobilista cagliaritano, che procedeva in direzione Sassari. Per cause ancora da accertare, l'impatto è stato inevitabile. I due motociclisti sono stati scaraventati sull'asfalto per diversi metri.

Traffico in tilt

A quel punto il traffico, a quell'ora intenso, si è bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Macomer, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118.

Elisoccorso e rilievi

I due motociclisti sono stati immediatamente soccorsi. Un elicottero di Areus ha trasportato l'uomo alla guida della motocicletta, che appariva in gravissime condizioni, all'ospedale di Sassari. La donna, invece, è stata trasferita con l'ambulanza del 118 al San Francesco di Nuoro. Le è stato diagnosticato un politrauma. I carabinieri ora devono stabilire le responsabilità dell'incidente e la vera dinamica. Di fatto l'incidente ha bloccato il traffico sulla 131 in entrambe le direzioni, creando disagi per circa un'ora. In mattinata il traffico è ripreso regolarmente. È l'ennesimo incidente che si verifica in quel tratto di strada, disseminato di croci. Da oltre 50 anni si attende che venga realizzato uno svincolo per eliminare il pericoloso incrocio a raso. I giorni scorsi l'Anas ha fatto aprire il cantiere, per dare priorità ad un'opera necessaria per eliminare il tratto di strada considerato il più pericoloso di tutta la 131. Si tratta di un incrocio in cui si immette il traffico proveniente da Macomer, dal Montiferru e dalla Planargia.

