Statale 131, un altro cantiere 

Restringimenti di carreggiata, deviazioni, divieti di sorpasso e limiti di velocità massima a 30 e 50 chilometri orari a seconda del tratto. Percorrere i poco meno di 10 chilometri della statale 131 interessati dai lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto in territorio di Nuraminis (compreso tra il chilometro 23,885 ed il chilometro 32,412) affidati dall’Anas all’impresa Aleandri Spa, è da ieri ancora più complicato.

L’ordinanza dell’Anas emessa ieri regola fino al 19 novembre la viabilità sulla carreggiata direzione Sassari. Dal 25 novembre al 2 dicembre i disagi si sposteranno sulla carreggiata opposta.

In viaggio verso Sassari, appena lasciata Monastir ci si imbatte nel primo collo di bottiglia, con la chiusura al transito del tratto dal chilometro 23,485 al chilometro 26,855, deviazione del traffico sulla carreggiata sud, direzione Cagliari, sulla quale si viaggia a doppio senso di circolazione contrapposto, in modalità cantiere con divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari. La deviazione rende necessaria la chiusura dello svincolo sud di Nuraminis (chilometro 26,200 della Carlo Felice).

Per gli automobilisti che, in arrivo da Cagliari, l’uscita (obbligata) per Nuraminis è esclusivamente quella nord: al chilometro 28 della 131 per la strada provinciale 33 direzione Nuraminis-Samatzai. A quelli già vecchi si aggiungono nuovi disagi quindi, già palesi da ieri: per restare alla carreggiata direzione Sassari, la deviazione istituita per bypassare il cavalcavia Nuraminis-Serramanna (chilometro 27,500) e quella poco più a nord all’altezza di Villagreca, dove per consentire le operazioni sul corpo centrale della 131 il flusso delle auto è dirottato sulla complanare, tra Villagreca e Serrenti.

Non va meglio sulla direzione opposta di marcia. Qui, al 32esimo chilometro si deve lasciare la Statale per immettersi nella complanare, che si percorre per un paio di chilometri prima della nuova deviazione, stavolta nel nuovo tracciato in variante della 131 che si deve abbandonare al chilometro 27,500 dove, attraverso una bretella di nuova realizzazione che bye-passa il cavalcavia Nuraminis-Serramanna ci si immette sulla nuova 4 corsie della 131. Dove da ieri si viaggia a doppio senso di circolazione con divieto di sorpasso e limite a 50 all’ora. (i. pil.)

