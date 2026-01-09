VaiOnline
Paulilatino
10 gennaio 2026 alle 00:10

Statale 131, traffico limitato nello svincolo 

Novità per gli automobilisti che percorreranno la Statale 131 nei prossimi giorni. A partire da lunedì fino a mercoledì 21 saranno infatti in vigore limitazioni al transito sulle rampe dello svincolo di Paulilatino, sulla “Carlo Felice”.

«Il provvedimento – chiariscono dall’Anas - si rende necessario per consentire gli interventi di installazione degli attenuatori d’urto e dei dispositivi salva motociclisti. È prevista la chiusura delle rampe di entrata e di uscita alternativamente in entrambe le direzioni. Il traffico diretto a Paulilatino, in alternativa, può usufruire dello svincolo situato al chilometro 119».

Per lungo tempo questo tratto di strada è stato interessato da limitazioni per dar corso alla realizzazione del nuovo svincolo per eliminare l’incrocio a raso dove, nel corso degli anni, sono decedute tante persone. Lo svincolo era stato aperto ai primi di agosto. ( a. o. )

