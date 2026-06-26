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Paulilatino.
27 giugno 2026 alle 00:11

Statale 131, si lavora per riaprire il bivio di Santa Cristina 

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Si sblocca la vicenda della chiusura del bivio di Santa Cristina. Dopo giorni di protesta, si è svolto un incontro in videoconferenza, con la mediazione dell'assessore regionale ai Lavori pubblici, Antonio Piu, tra l'amministrazione comunale e Anas. Il risultato è immediato: ritiro dell'ordinanza del sindaco, Domenico Gallus, e apertura di un tavolo tecnico già da lunedì per definire le questioni tecniche ancora aperte.

«Siamo soddisfatti - afferma Gallus - perché Anas, attraverso l'ingegner Salvatore Campione, che ringraziamo, ci è venuta incontro in maniera importante». L'impegno dell'Ente gestore della strada è chiaro: riaprire lo svincolo sulla strada Statale 131 con una viabilità che consenta il raggiungimento dell'area archeologica ma anche delle aziende agricole e zootecniche della zona. La soluzione individuata permetterà la riapertura dello svincolo in condizioni tali da non pregiudicare la prosecuzione dei lavori, ma anche per consentire una piena fruibilità dei luoghi.

Da lunedì, dunque, le parti entreranno nel merito per concertare le procedure tecniche, consentendo così il raggiungimento di un importante risultato. Questo significherà anche la conclusione di una protesta che due giorni fa aveva portato in strada insieme, amministratori, i dipendenti della coop Archeotur, allevatori, barracelli e cittadini. ( s. c. )

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