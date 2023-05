Statale 131, semirimorchio in cunetta 

Un semirimorchio si è sganciato dalla motrice di un autoarticolato finendo in cunetta. È accaduto ieri pomeriggio nel raccordo che dalla Dcn immette sulla Statale 131, all’altezza di Losa in territorio di Abbasanta. Il conducente del grosso mezzo non ha avuto, per fortuna, alcuna conseguenza.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento dei vigili del fuoco di Abbasanta. La sala operativa del comando provinciale vigili del fuoco di Oristano ha inviato anche l'auto gru dalla sede centrale per dare supporto ai colleghi. Sono intervenuti anche gli agenti di una pattuglia della polizia stradale per regolare il traffico e gli operatori dell’Anas.

Gli interventi, coordinati dal responsabile delle operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, si sono conclusi senza ulteriori danni al mezzo; è stato, inoltre, garantito il ripristino in sicurezza della viabilità. L’intervento è andato avanti complessivamente per circa due ore.

Nel frattempo la polizia ha provveduto a regolare il traffico, senza particolari problemi; mentre il conducente dell’autoarticolato è rimasto fortunatamente illeso.

