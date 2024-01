Statale 131, riaprono tre chilometri 

Il primo tratto del cantiere di ammodernamento della Statale 131 tra Nuraminis e Serrenti sarà riaperto entro la fine di febbraio. Lo annuncia l’Anas certificando di fatto un altro ritardo nella consegna dei lavori: a ottobre si parlava della fine del 2023.

La riapertura riguarda i primi tre chilometri del cantiere: tratto compreso tra il confine con Monastir e l’abitato di Nuraminis, di fatto quel percorso ora deviato sulle strade complanari in entrambi i sensi di marcia della Carlo Felice dal giugno del 2022.

L’Anas

«La riapertura – spiegano ancora dall’Anas – sarà effettuata prima in direzione Sassari e in una fase successiva in direzione Cagliari. Il tratto riaperto consentirà la riconnessione dei sottopassi di via Villasor e via Satta, che sono stati ricostruiti. Allo stesso tempo sarà ripristinata la circolazione rurale dei mezzi agricoli», continua Anas nella nota che accenna anche all’evoluzione delle opere nella parte più a nord del cantiere: «Sono inoltre state completate le opere strutturali del cavalcavia di Nuracesus previste dall'appalto. Ultimati i primi tre chilometri, i lavori si concentreranno sulla parte finale del lotto lato Serrenti, dove sono già in corso di realizzazione i ponti sul Rio Suesu delle complanari, e proseguiranno sul tratto in variante, con conclusione ipotizzabile entro il 2024».

La polemica

I primi tre chilometri entro febbraio, il resto entro la fine dell’anno: le previsioni di Anas non sembrano convincere il sindaco di Nuraminis Stefano Anni: «Riconosco gli forzi dell’Anas, effettivamente nel cantiere c'è molto movimento tutti i giorni fin dall'alba». Ma il primo cittadino sposta in avanti, più realisticamente, la riapertura. «Io ho come previsione informale dell’apertura dei primi tre chilometri a marzo 2024», dichiara Stefano Anni che comunque fa professione di ottimismo: «Se saranno riaperti il primo tratto e lo svincolo per Nuraminis abbiamo già risolto gran parte delle problematiche nel nostro territorio. Mi riferisco alla riapertura dei due sottopassi di via Villasor e via Satta, strategici per il traffico rurale, al pari del cavalcavia di Nuracesus, vitale perché il centro urbano non può sopportare il traffico quotidiano della strada di Nuracesus che collega con la campagna irrigua, e per gli abitanti di Villagreca».

I lavori di ammodernamento, nei 10 chilometri del tratto della 131 che vanno da Nuraminis e Serrenti passando per il piccolo centro di Villagreca (tra i chilometri 23,885 e 35,412), vanno avanti dal 2021. A giugno del 2022 la chiusura dell’arteria centrale nel tratto più a sud, da Monastir a Nuraminis, con deviazione del traffico sulle complanari che sembrano avere, se non i giorni, almeno i mesi contati.

