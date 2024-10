Statale 131, riaprono altri tre chilometri 

Riapre a quattro corsie della strada statale 131, nel tratto fra Monastir e Nuraminis interessato dai lavori di ammodernamento. Lo anticipa l’Anas in una nota che preannuncia la rimozione delle deviazioni del traffico sulle complanari, dove da due anni è indirizzato il traffico automobilistico: via libera tra lunedì e martedì.

La riapertura

La buona notizia nell’aria da alcune settimane che hanno visto una evidente accelerata ai lavori nel cantiere da 50 milioni di euro complessivi, ed è confermata ora dall’Anas. «Il traffico in direzione Cagliari, attualmente deviato sulla strada complanare, verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito del traffico in direzione Sassari», comunica l’Anas.

Fine, quindi, del calvario per le migliaia di automobilisti sardi che ogni giorno percorrono il tratto della 131 in territorio di Nuraminis, compreso tra i chilometri 23,300 e 32,300 oggetto dei lavori di ammodernamento portati avanti dall’impresa Aleandri Spa, costretti a deviare sulle due complanari con forti rallentamenti sulla tabella di marcia. «La riapertura verrà effettuata in modalità di cantiere, con limite di velocità a 50 chilometri orari», spiega ancora Anas, che annuncia anche «il completo ripristino della viabilità locale interferente, in particolare, lo svincolo sud di Nuraminis e i sottopassi di via Villasor e via Satta. Le strade complanari rimarranno invece sempre percorribili dalla viabilità locale».

Il ponte

Non è tutto. «Tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre sarà avviato l’intervento per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al chilometro 27,300 che comporterà necessariamente l’interdizione al traffico dello svincolo di Nuraminis–Serramanna».

Quest’ultima operazione avrà evidentemente ripercussioni sulla mobilità di quanti, dal centro di Nuraminis, dovranno immettersi sulla Carlo Felice in direzione sud, o proseguire verso Serramanna e viceversa. Anas, per ora, non fornisce dettagli sulla natura della viabilità alternativa al cavalcavia da demolire, e sia a Nuraminis sia a Serramanna si fa strada la preoccupazione.

«L'Anas ha dato massima disponibilità e collaborazione per garantire la sicurezza per i cittadini di Nuraminis nell'immissione verso tutte le direzioni quando ci sarà la demolizione del cavalcavia per Serramanna», rileva il sindaco di Nuraminis Stefano Anni.

Moralvia Montis, vicsindaca di Serramanna, si dice «fiduciosa sul fatto che Anas garantisca una viabilità alternativa durante il periodo degli interventi. Limitando al minimo il disagio per l’utenza. Attendo le comunicazioni ufficiali da parte di Anas per valutare le effettive modifiche alla viabilità».

I lavori di ammodernamento della 131, nel tratto di Nuraminis, si concluderanno probabilmente entro il primo semestre del 2025. «Una volta ultimato, l’intero tratto ammodernato garantirà la continuità degli standard di sicurezza presenti fino al chilometro 108,300», chiude l’Anas.

