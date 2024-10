Statale 131, riaperti altri tre chilometri

Il tappo, ieri, è saltato alle 18,20 in punto: via libera alle prime auto sulla carreggiata nord della quattro corsie nuova di zecca, tra i chilometri 23,300 e 27,300 della Statale 131 risistemata. Almeno per i primi 4 chilometri, in territorio di Nuraminis, parte del cantiere di ammodernamento della Carlo Felice che va avanti dal 2021.

Dopo due anni di rallentamenti nel traffico deviato sulle tortuose complanari, fine quindi dei disagi e le strade di servizio tornano alla loro funzione di arterie funzionali al traffico locale. Le auto che percorrono la più importante arteria dell’Isola si riappropriano dell’arteria principale ammodernata per mezzo del cantiere da 50 milioni.

Via libera

La rimozione delle deviazioni è quindi partita ieri con l’apertura dei primi 4 chilometri della carreggiata nord che abbraccia anche lo svincolo di Nuraminis Sud (aperto in contemporanea con l’asse principale), e nella giornata di oggi il quadro si completerà con la riapertura della carreggiata sud che da marzo scorso era stata destinata alla percorrenza in direzione nord. Insomma: il ripristino della circolazione su entrambe le carreggiate dell’asse principale della statale 131 è cosa fatta.

Il traffico in direzione Cagliari, finora deviato sulla strada complanare, verrà riportato nella carreggiata sud, mentre l’apertura al traffico della carreggiata nord consentirà il transito del traffico verso Sassari. La riapertura avviene in modalità cantiere, con limite di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso.

Le reazioni

«Si spunta oggi un altro obiettivo raggiunto del cronoprogramma che a giugno ho fissato dopo i sopralluoghi nei cantieri aperti», commenta l’assessore regionale dei Lavori pubblici Antonio Piu. «Il ripristino di questo tratto è un ulteriore impegno mantenuto nella direzione di una viabilità sicura e scorrevole».

Discorso a parte per la viabilità locale e campestre interferente col cantiere. A breve saranno ripristinati i sottopassi di via Villasor e via Satta. Rimarranno inoltre sempre percorribili dalla viabilità locale le strade complanari. All’orizzonte anche la demolizione e ricostruzione del cavalcavia al chilometro 27,300 della Statale, strategico per chi da Nuraminis devono imboccare la 131 in direzione sud o la Provinciale per Serramanna. I lavori saranno avviati tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA