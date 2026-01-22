Statale 131, lavori sulla complanare di Villagreca 

Il maltempo dei giorni scorsi ha deteriorato il fondo stradale sulla viabilità alternativa al tracciato della Carlo Felice nel tratto di Villagreca, aperto per consentire il rifacimento della Statale 131. Dopo un sopralluogo sulla strada complanare, ieri gli ingegneri dell’Anas hanno stabilito che quel tratto di strada che ora garantisce la viabilità nel cantiere della Carlo Felice ha bisogno di un intervento urgente, per eliminare le buche.

Nuovo cantiere

Si farà a partire da lunedì prossimo, dove dalle ore 20 le squadre entreranno in azione per eseguire un intervento di risanamento profondo della strada complanare in direzione di Cagliari proprio in corrispondenza di Villagreca, nel territorio comunale di Nuraminis. I lavori comporteranno il restringimento della carreggiata dov’è attualmente in vigore la deviazione del traffico per il completamento del nuovo tratto. Il “cantiere nel cantiere” sarà ultimato entro il pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Per limitare i disagi, le lavorazioni saranno eseguite prevalentemente durante le ore notturne e comunque sospese nelle ore di punta, cioè tra le 7 e le 10 di ciascuna giornata lavorativa, durante la quale potrebbero permanere gli eventuali restringimenti di carreggiata.

La situazione

Sulla complanare realizzata accanto al tracciato della Carlo Felice, proprio per accogliere il traffico che non può più scorrere sulla statale, si sarebbe dovuto viaggiare fino al 15 gennaio, ma poi è arrivata una proroga al 28 febbraio. Prevede, l’ordinanza dell’Anas, la chiusura della carreggiata sud della 131 fra i chilometri 32,412 e 27,300. Resta attiva, al chilometro 33,600 a Serrenti, la deviazione sulla complanare R3 e poi si riprende il tracciato della 131, che si lascia nuovamente al chilometro 27,500 dove, attraverso una bretella che bypassa il cavalcavia Nuraminis-Serramanna in fase di ultimazione, ci si immette sulla nuova quattro corsie della 131.

