Statale 131, i lavori  solo a ottobre  

Slitta ad ottobre la ripresa dei lavori e la riapertura dei cantieri Anas nel tratto della Provincia di Nuoro della statale 131. È quanto annunciato ieri da Anas, al tavolo per la viabilità e la mobilità convocato dal Prefetto Giancarlo Dionisi, presenti i vertici di Anas, della Provincia, del comune di Nuoro e l'assessore ai lavori pubblici della Regione Pierluigi Saiu. Dionisi dunque ha chiesto e ottenuto dall’Ente gestore delle strade di «prolungare la momentanea sospensione dei lavori fino ai primi di ottobre per alcuni tratti e a metà ottobre per altri, per assicurare il regolare andamento della mobilità nell’ultimo scorcio della stagione estiva, precisando che in un territorio privo di un’efficiente rete ferroviaria dove – per ora – il sistema dei trasporti è fondato quasi esclusivamente su gomma, dette disposizioni giovano anche alle esigenze delle imprese e dei pendolari per ragioni di studio o lavoro». L’assessore Saiu stilando un bilancio conferma che le misure concordate prima dell’estate: «si sono rivelate utili al contenimento dei disagi a luglio e agosto. Ora è indispensabile assicurarsi che i tempi di esecuzione dei lavori vengano rispettati». Poi evidenzia come i ritardi in alcuni cantieri siano colpa dalla mancanza di operai. In quello dopo le gallerie di Marreri, Anas ha avviato la risoluzione del contratto.

