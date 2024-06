Statale 131, furgone contro un Tir  

Ennesimo incidente ieri sulla Statale 131 all’altezza dello svincolo per Paulilatino. Per cause in corso di accertamento un Fiati Ducato ha tamponato un Tir che viaggiava in direzione Sassari. L’impatto è stato molto violento, la parte anteriore del furgone è finita proprio sotto il cassone del pesante mezzo. Sul posto sono intervenute subito le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno messo in sicurezza la carreggiata, rimuovendo i mezzi coinvolti nell’incidente. Il conducente del Tir è rimasto illeso, qualche trauma invece per l’uomo, che era al volante del Fiat Ducato, è stato affidato alle cure del personale del 118 intervenuto prontamente sulla Carlo Felice, dove poco dopo sono giunte anche le forze dell’ordine che hanno ricostruito la dinamica dello scontro e regolato la circolazione che ha subito qualche rallentamento durante la fase dei soccorsi.

