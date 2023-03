Statale 131, deviazioni record 

Ponti, viadotti e gallerie si rifanno il look nel tratto nord della Carlo Felice, lavori che vanno avanti dal 2021 e che stanno creando inevitabili disagi. In prossimità di Sassari, con un investimento di circa 20milioni di euro, i cantieri Anas riguardano in particolare il viadotto Badde Olia al chilometro 205,5 e le gallerie Chighizzu I e II. Auto e mezzi pesanti sono costretti a continui rallentamenti per le deviazioni e i restringimenti delle carreggiate. Piede vigile sul pedale del freno, occhi incollati sul grigio dell’asfalto. Numerosi gli incidenti. L’ultimo mercoledì pomeriggio, quando un camion che trasportava sabbia si è ribaltato proprio all’uscita della galleria Chighizzu, per fortuna senza conseguenze per l’autista, ma con grossi contraccolpi alla circolazione rimasta bloccata per ore. Paradossalmente la presenza delle nuove barriere bordo-ponte hanno retto l’urto del camion, evitando conseguenze peggiori.

I cantieri

Nelle gallerie vicino a Sassari, dove sono in corso i lavori di ripristino e di adeguamento degli impianti, si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel. «A giugno verranno conclusi gli interventi nel tunnel più piccolo e si concentreranno su una delle canne del tunnel maggiore, con conclusione prevista entro il primo trimestre 2024», fanno sapere dall’Anas. Il risanamento conservativo del viadotto Badde Olia è invece praticamente terminato. Il traffico al momento è deviato sulla carreggiata opposta a doppio senso di marcia. « Da giugno 2023, con l’avanzamento dei lavori nel tunnel minore di Chighizzu e la già avvenuta conclusione dei lavori sul viadotto Badde Olia, – continuano dall’Anas - le limitazioni saranno significativamente ridotte: si passerà dagli attuali 3 chilometri a un solo chilometro di restringimento». Buone notizie pure per il sovrappasso di Bonnanaro al km 179, che verrà riaperto a giorni. Subito dopo Pasqua toccherà al sovrappasso di Siligo, al km 186, mentre gli svincoli di Bonorva saranno pronti, rispettivamente, quello Sud entro l’estate e quello Nord, in prossimità del paese, tra circa un anno.

Le proteste

Su 1300chilometri di strade statali del nord Sardegna, l’Anas negli ultimi due anni ha investito 250 milioni di euro. La maggior parte delle risorse è stata impegnata per restituire sicurezza alla 131, l’arteria più trafficata. Gli interventi, una volta conclusi, garantiranno maggiore sicurezza. Nel frattempo restano le scomodità e le insidie. «Da Sassari verso Macomer ci sono troppe interruzioni, – si lamenta Emiliano Deiana, presidente dell’Anci - prima per le gallerie, poi il bivio di Siligo, a seguire quello di Mores, poi Bonorva e Macomer e tutti questi lavori stanno avvenendo in contemporanea. La situazione non è più tollerabile». Anche Arnaldo Boeddu, segretario generale della Filt Cgil interviene per portare il punto di vista dei lavoratori. «Non c’è giorno che gli autisti di autobus extraurbani e gli autrotrenisti non si presentino negli uffici della Filt per lamentarsi delle condizioni in cui sono costretti a lavorare», riferisce il leader sindacale, sottolineando oltre i fastidi, anche i contraccolpi per lavoratori e studenti, tra i ritardi nella consegna delle merci e all’ingresso nelle scuole, «senza considerare lo stress psico-fisico rilevante in una strada che ogni giorno si modifica con bivi e deviazioni», aggiunge Boeddu che, anche a seguito degli incidenti che si sono verificati in questi ultimi giorni, reitera la richiesta per una accelerata dei lavori, «tenendo aperti i cantieri per l’intera giornata».