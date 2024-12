Statale 131 Dcn, pericoli e proteste 

Per gli automobilisti è diventato un vero e proprio girone dell'Inferno dantesco. Il tratto di strada della Statale 131 Dcn dal bivio di Sedilo sud a Ghilarza, è sempre più pericoloso.

I rischi

I problemi iniziano dalla galleria di San Costantino sino ad arrivare al viadotto di Aidomaggiore, proseguendo poi nei restringimenti sotto il costone della Provinciale dove sono in corso interventi di consolidamento per evitare nuove cadute di massi. Tra slalom e pericoli, prosegue l'odissea di quanti quotidianamente percorrono quel tratto di Statale. E non si contano più le proteste.

La protesta

Il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes, anche lui pendolare per lavoro, si fa portavoce di un disagio insostenibile. «È una situazione assurda - denuncia Pes - che ho tante volte segnalato all’Anas e al prefetto. Attualmente la situazione più vergognosa è sul viadotto di Aidomaggiore: da un anno sono in corso gli scavi per sondare il livello di sicurezza della infrastruttura che però resta in quella situazione, a detta dei tecnici, per la possibile necessità di fare ulteriori sondaggi. Invece di ripristinare e mettere in sicurezza la strada, priva peraltro di adeguata segnaletica, hanno chiuso in maniera perenne una corsia, lasciando tutto in una situazione di precarietà assoluta». Insomma, quel pezzo di 131 Dcn non è davvero fortunato se si considera che non da tanto tempo si sono conclusi gli interventi dopo lo smottamento nel costone che fiancheggia la strada a due passi dallo svincolo per il Santuario di San Costantino.

Provinciale 24

E a proposito di frane, si spera che possano essere ultimati i lavori, che anche in questo caso costringono gli automobilisti a viaggiare su una corsia per i danni causati dalle pessime condizioni in cui versa a monte, nella Provinciale 24, che sovrasta la Statale 131 bis e che collega Ghilarza con Sedilo. Per questi dieci chilometri servirebbero importanti risorse che la Provincia non possiede.

Le preoccupazioni sullo stato di salute della Statale 131 Dcn aumentano quando, per eventuali situazioni di emergenza, la strada deve essere chiusa momentaneamente. Dove verrebbe dirottato il traffico nelle due direzioni? Le vie di uscita sarebbero lunghissime e non prive di difficoltà.

