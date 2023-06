Statale 131 Dcn, in cenere un camion dell’autospurgo  

L’incendio è divampato all’altezza di Sedilo, sulla Statale 131 Dcn. In pochi minuti il camion è finito in cenere e ai vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta non è rimasto altro che spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la strada mentre gli agenti della polizia stradale hanno gestito il traffico che ha subito rallentamenti.

Il camion del servizio autospurgo è stato avvolto dalle fiamme ieri intorno alle 7.45, sulla Statale 131 Dcn in direzione Nuoro, al chilometro 19. L'autista, fortunatamente illeso, ha subito accostato il mezzo e chiamato i soccorsi. Sul posto è stata inviata la squadra dal distaccamento dei vigili del fuoco di Abbasanta con un fuoristrada dotato di modulo antincendio con a bordo cinque pompieri, che ha provveduto allo spegnimento delle fiamme che avevano avvolto il camion. Per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza invece è giunta dalla sede centrale del Comando di Nuoro un’autobotte dei vigili del fuoco. Ed è stata l’azione coordinata di questi mezzi, oltre ovviamente al tempestivo intervento, ad evitare che le fiamme si propagassero alla vegetazione. In fase di accertamento il motivo per cui l’incendio è scoppiato anche se non si esclude il guasto meccanico.

Messa in sicurezza mezzo e strada, la polizia ha riaperto al Statale 131 Dcn al traffico regolare.

