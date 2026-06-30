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Decimomannu.
01 luglio 2026 alle 00:35

Statale 130, sollecitata una modifica temporanea del tracciato 

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Riflettori accesi sulla Statale 130 in vista del 24 luglio, data dell’incontro decisivo della Conferenza di servizi per la messa in sicurezza dell’arteria viaria. All’appuntamento parteciperanno gli Enti direttamente interessati dal procedimento ma non le realtà sociali. Per questo il “Comitato Sicurezza SS130” si è mosso d’anticipo: due giorni dopo la scadenza per le osservazioni dei sindaci di Decimomannu, Assemini ed Elmas, il presidente Ottavio Schirru ha inviato un fermo appello al Commissario straordinario Antonio Piu.

Il Comitato contesta il mancato coinvolgimento formale nel tavolo decisionale nonostante i passati confronti positivi con Anas e istituzioni. Al centro delle preoccupazioni c’è il tratto Decimo-Elmas e il pericoloso incrocio per San Sperate. Vista la lungaggine dell’iter per l’affidamento dei lavori, Schirru sollecita l’adozione urgente di una modifica temporanea e provvisoria al tracciato stradale, basata su uno studio tecnico inviato dal Comitato stesso. Chiesto infine l’intervento del Prefetto per presidiare i limiti di velocità e il diritto di audizione nei futuri tavoli. La Legge in merito è chiara: il Commissario può decidere, a propria discrezione, di ascoltare e ascoltare i comitati o le associazioni.

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