Statale 130, nuovo asfalto e disagi 

L’Anas avvia una nuova fase di lavori di manutenzione sulla strada statale 130. L’intervento riguarda in particolare il rinnovo della pavimentazione su un tratto di circa dieci chilometri tra Elmas e Decimomannu. I lavori prevedono la sostituzione del vecchio asfalto, ormai logorato, con il nuovo materiale bituminoso drenante. Le opere interessano entrambi i sensi di marcia e verranno realizzate in tratti saltuari, dando priorità ai punti più rovinati. Per consentire le lavorazioni ci saranno restringimenti temporanei della carreggiata ma non la chiusura, per cui la strada rimarrà sempre percorribile.

Le manutenzioni

Dovrebbero durare circa due settimane e la conclusione è prevista per il 18 dicembre. Il costo stimato è di circa un milione di euro.L'intervento è parte del programma di rinnovo della strada statale 130 voluto da Anas e si aggiunge ai lavori già conclusi nell’ottobre scorso nel tratto compreso tra Decimomannu e Siliqua. In quel caso la sostituzione del manto ha interessato complessivamente circa sette chilometri di tracciato lungo la direzione Iglesias e circa sei chilometri in direzione Cagliari, oltre alle pavimentazioni delle aree di svincolo.Negli ultimi anni il tratto di strada all’altezza di Decimomannu è stato protagonista di alcuni importanti interventi tra cui il risanamento dei calcestruzzi, il ripristino strutturale e la messa in sicurezza delle barriere su cavalcavia e cavalcaferrovia all’altezza dei chilometri 16,166 e 16,535 per un importo di circa 1,8 milioni di euro. Alcune parti di questi lavori sono ancora in corso.

La protesta

In tema di lavori stradali però l’argomento più sentito dalla comunità rimane certamente un altro. Il comitato per la messa in sicurezza della strada statale 130 non si ferma e mercoledì sera ci sarà una nuova riunione aperta a tutti per discutere le prossime iniziative, soprattutto alla luce di quanto emerso dall’assemblea con i sindaci della settimana scorsa. Il commissario straordinario per la viabilità in Sardegna, il presidente Christian Solinas, continua a non far sentire la sua voce e il comitato è pronto per le nuove manifestazioni di protesta. «I cittadini ancora una volta si sentono presi in giro - dichiara Ottavio Schirru, portavoce del comitato - ed è sempre più difficile tenere a freno quelli che sono stati danneggiati». Lo stesso Schirru poi continua: «Parliamo di anni di ritardi ingiustificabili, abbiamo detto che passeremo ai fatti e lo faremo. Molto presto».

L'appuntamento con il comitato è per domani sera alle ore 18 presso la sede in via Cagliari 22, a Decimomannu.

