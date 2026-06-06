Statale 130, mobilitazione contro gli espropri 

Il progetto di riqualificazione della Statale 130 “Iglesiente”, un’opera monumentale attesa da decenni per eliminare i pericolosi incroci a raso tra Cagliari, Elmas, Assemini e Decimomannu, si è trasformato in un focolaio di tensione sociale nell’hinterland cagliaritano. Sebbene l’intervento sia considerato vitale per fluidificare il traffico e aumentare la sicurezza stradale, il modo in cui sono state annunciate le procedure di esproprio ha scatenato una dura reazione da parte dei proprietari coinvolti, che si sono sentiti ignorati dalle istituzioni.

Notifica collettiva

Il punto di rottura risiede nella gestione informativa. Molti cittadini hanno scoperto per puro caso, consultando gli Albi pretori comunali, che le proprie terre, le proprie attività e, in alcuni casi, perfino le loro abitazioni sono destinate a essere frazionate o espropriate. Nonostante la legge permetta di ricorrere alla notifica collettiva mediante Albo pretorio quando i soggetti interessati superano le cinquanta unità, i residenti hanno vissuto questa scelta come un’operazione condotta “in sordina” e priva della necessaria trasparenza, scatenando un’ondata di indignazione sui social media e portando alla nascita, proprio in questi giorni, di un comitato spontaneo. La confusione è stata ulteriormente alimentata da incertezze temporali riguardo ai termini per presentare le osservazioni, un nodo che ha richiesto l’intervento chiarificatore dell’assessorato regionale ai Lavori pubblici.

Il calendario

A causa di una coincidenza con giorni festivi, il termine ultimo per inviare le proprie contestazioni al responsabile Anas del procedimento, tramite pec ad anas.sardegna@postacert.stradeanas.it, è stato fissato per domani, data che coincide anche con la conferenza di servizi. Difatti è l’Anas l’unico ente titolare del procedimento a cui spettava la pubblicazione nel proprio Albo (avvenuta il 4 maggio) dell’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

La mobilitazione

Non è l’opera in sé a essere messa in discussione, quanto piuttosto il metodo «calato dall’alto» con cui è stato delineato il piano particellare, che censisce circa 483 posizioni catastali. I cittadini, supportati da tecnici e legali, non intendono subire passivamente le decisioni della struttura commissariale. L’obiettivo del neonato comitato è quello di entrare nel merito del progetto, denunciando l’«assurdità» di alcuni tracciati che colpiscono le abitazioni (anche in arterie centrali come corso Africa ad Assemini) e reclamando un diritto all’ascolto che, finora, è mancato.

Botta e risposta

Mentre l’Anas richiama i proprietari stessi all’obbligo di comunicare tempestivamente eventuali discrepanze catastali, la battaglia legale e burocratica entra nel vivo, segnando un momento di scontro senza precedenti tra la necessità di modernizzare le infrastrutture sarde e la tutela del diritto alla proprietà privata e all’informazione. A dare chiarimenti anche il sindaco di Assemini Mario Puddu: «Un mese fa sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale e su diverse testate giornalistiche gli elenchi delle aree e dei proprietari potenzialmente interessati dalle procedure espropriative connesse ai lavori della nuova 130 e delle opere collegate». Nei 45 giorni successivi alla conferenza di servizi, durante la quale Puddu si farà portavoce delle istanze dei proprietari interessati inviate a sindaco@comune.assemini.ca.it, «sarà ancora possibile presentare osservazioni e segnalazioni relative al progetto».

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