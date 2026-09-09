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Decimomannu.
10 settembre 2026 alle 00:20

«Statale 130, la sicurezza è una priorità» 

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«L’ennesimo incidente avvenuto intorno alla rotatoria dimostra, ancora una volta, quanto sia urgente intervenire. Il progetto per la statale 130 non è un’opera rinviabile: è una necessità per la sicurezza dei cittadini». La sindaca di Decimomannu, Monica Cadeddu, interviene dopo lo scontro verificatosi ieri, in tarda mattinata, lungo la 130. L’impatto, che ha visto coinvolti due veicoli, si è risolto fortunatamente senza feriti. Sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità, che ha subito lievi rallentamenti.Tuttavia, l’ennesimo sinistro tiene altissima l’attenzione sulla pericolosità di un tratto viario noto come l’incrocio “della morte”. Un richiamo giunto a poche settimane dalla Conferenza di servizi che ha dato il via libera alla partenza dei lavori per la messa in sicurezza dell’arteria tra Decimomannu ed Elmas. I cantieri per la realizzazione della rotatoria partiranno a dicembre, in attesa che venga appaltata la costruzione dei cavalcavia e che la rimozione definitiva degli incroci a raso entri nel vivo nel 2028.«Faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché i lavori partano nei tempi previsti».

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