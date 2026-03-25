Statale 130, la decisione slitta a maggio 

Il percorso per la messa in sicurezza della strada Statale 130 affronta un nuovo slittamento: la conferenza di servizi decisoria, inizialmente prevista per marzo, è stata riprogrammata per il prossimo maggio. La decisione, annunciata dall’assessore regionale ai Lavori pubblici e commissario straordinario Antonio Piu, è legata alla necessità di affinare gli elaborati tecnici a seguito del complesso iter della valutazione di impatto ambientale (Via) concluso nella primavera del 2025.

Avanti tutta

Il lavoro di adeguamento non si è mai fermato, dovendo integrare nel progetto definitivo gli spostamenti degli impianti elettrici e i consistenti movimenti di terra. «A seguito dell’emanazione del decreto per la Via da parte del ministero dell’Ambiente sono state aperte le interlocuzioni con Anas e i progettisti per l’adeguamento del progetto alle prescrizioni e il completamento con gli elaborati necessari», ha spiegato Piu, definendo l’appuntamento di maggio come lo spartiacque definitivo tra la burocrazia e l’apertura dei cantieri.

Focus su Decimomannu

Uno dei punti più critici resta l’incrocio di Decimomannu, la cui pericolosità è aumentata dopo la chiusura della linea ferroviaria verso Iglesias. L’assessore ha ipotizzato un intervento d’urgenza che non rallenti l’opera principale da 300 milioni di euro: «Non esiste nessuna modifica del progetto principale che possa inficiare un intervento preventivo sull’incrocio di Decimomannu», ha chiarito, parlando invece di una «soluzione più celere per aumentare il livello di sicurezza dell’incrocio» che eviti nuovi stalli ministeriali.Sul fronte economico la situazione è rassicurante: i fondi sono stati blindati a fine 2025, inclusi i 34 milioni necessari per coprire il rincaro dei materiali. L’appalto sarà diviso in due lotti: il primo tra Decimomannu e Assemini, il secondo nel territorio di Elmas. Piu ha inoltre precisato che gli attuali lavori di manutenzione su asfalto e segnaletica sono ordinari e non vanno confusi con il piano di eliminazione degli incroci a raso.

Le voci del territorio

I sindaci del territorio mantengono alta la guardia. Monica Cadeddu, prima cittadina di Decimomannu, ha dichiarato: «In questi mesi il lavoro e il dialogo dell’amministrazione con la struttura commissariale e con l’assessore Piu sono stati costanti e concreti, consentendo di affrontare e superare passaggi tecnici complessi. Ora l’obiettivo è chiaro: fare in modo che la conferenza di servizi di maggio segni davvero il passaggio definitivo dalle procedure ai cantieri».Più critico Ottavio Schirru, presidente del Comitato per la messa in sicurezza della 130: «Avevamo proprio in programma una riunione del Comitato per rispondere alla mancata convocazione di un incontro. In ogni caso va bene purché ci convochi, diversamente ci prendiamo la libertà di manifestare contro le lungaggini che stanno portando il paese all’isolamento».L'attesa è ora per maggio, quando il coordinamento tra Regione, Comuni di Decimo, Assemini ed Elmas e Genio Civile dovrà trasformare un progetto del 2020 in un bando di gara operativo.

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