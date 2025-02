Statale 130, ecco la valutazione ambientale 

Il Ministero dell’Ambiente è pronto a rilasciare la valutazione di impatto ambientale (Via) relativa alla messa in sicurezza della Statale 130. Una buona notizia dopo anni di stallo. Il progetto definitivo, presentato nel dicembre 2020, tra luglio e ottobre 2024 è stato integrato con documenti, osservazioni e pareri. A fine novembre 2024 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto ulteriori integrazioni ad Anas e da qualche giorno anche la documentazione più recente è liberamente consultabile nel sito del Ministero.

La Regione

«Abbiamo motivo di essere ottimisti sui tempi di conclusione dell’iter per il rilascio della Via, che si prospettano in anticipo rispetto a quelli inizialmente considerati al nostro insediamento», commenta l'assessore regionale ai Lavori pubblici Antonio Piu.

Il rilascio della Via da parte del Ministero dell’Ambiente è ciò che sta bloccando da anni l’avvio dei lavori, un problema comune anche a molti degli altri interventi che, come questo, nel 2021 erano stati ritenuti urgenti dal precedente presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. Per accelerare i lavori Solinas aveva chiesto e ottenuto dal Ministero la nomina a commissario straordinario per la realizzazione delle opere viarie regionali più urgenti e nel settembre 2024 la nuova governatrice Alessandra Todde ha delegato i compiti all'assessore ai Lavori pubblici Antonio Piu.

A ottobre il sub commissario ha convocato i sindaci di Elmas, Assemini e Decimomannu impegnandosi a portare l'istanza personalmente a Roma, per poi riconvocare sindaci e comitati prima di Natale. Ad oggi il nuovo incontro non è stato ancora messo in agenda ma qualcosa, nel frattempo, si è mossa. «Dopo anni di stallo l'iter ora sta proseguendo - dice Piu - attendiamo a breve risposte ufficiali dal Ministero sulla Via, passaggio indispensabile affinché i lavori di riqualificazione della strada possano diventare realtà». Anche perché i fondi sono già disponibili: 300 milioni.

Le reazioni

Anche tra sindaci e comitati trapela un cauto ottimismo. La sindaca di Decimomannu Monica Cadeddu, che ad agosto aveva ottenuto un incontro direttamente a Roma con il vice ministro dei Trasporti, commenta così: «La prospettiva di un’accelerazione dei tempi ministeriali è una notizia molto positiva. Inoltre il fatto che si stia finalmente costituendo una cabina di regia dedicata esclusivamente alle strade commissariate, tra cui la SS130, rappresenta un altro passo importante».

D’accordo la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù: «É un tema complesso che richiede tempi tecnici e un coordinamento tra diversi livelli istituzionali, ma confidiamo che l'impegno assunto si traduca a breve in un'ulteriore convocazione del tavolo tecnico».

Anche il Comitato per la sicurezza della Statale 130 in questi giorni ha chiesto un confronto: «La settimana prossima avremo una nuova riunione e l’assessore ci ha confermato la presenza di un suo delegato - commenta il portavoce Ottavio Schirru - ci aspettiamo importanti novità».

