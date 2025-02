Statale 130, bocciata la variante al Puc 

La Regione ha bocciato la quinta variante al Piano urbanistico comunale di Decimomannu reputandola “sostanziale” anziché “non sostanziale”: approvata dalla Giunta prima e dal Consiglio lo scorso 29 dicembre, riclassificava i vincoli insistenti sulle aree che verranno interessate dal nuovo tracciato della Statale 130. Era la prima modifica al Puc dopo 10 anni.

Il gruppo di opposizione, che in Consiglio aveva votato contro la variante, aveva depositato una richiesta di accesso agli atti: «Riteniamo fondamentale poter conoscere la risposta della Regione in merito alla variante “non sostanziale”, le motivazioni adottate nel classificare la variante come tale e le decisioni relative alla sua approvazione o meno», aveva spiegato il capogruppo Leopoldo Trudu.

A dicembre qualcosa aveva iniziato a muoversi con la reiterazione (una sorta di riattivazione) degli espropri di alcune aree che affiancano la 130 in vista della realizzazione del progetto di messa in sicurezza ed eliminazione degli incroci a raso della Statale.Un primo passo verso un lavoro molto più ampio che interesserà la variante generale al Puc.

Le novità del piano

«Stiamo lavorando – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Nicola Tuveri – all’adeguamento al Piano paesaggistico regionale e al Piano di assetto idrogeologico. Abbiamo inoltre dato incarico per le rilevazioni fotogrammetriche delle zone agricole». Tra le 11 zone omogenee quella “di salvaguardia”, denominata “H”, subirà delle modifiche: «Prevediamo una riperimetrazione in funzione delle aree che oggi risultano essere gravate da vincoli – ha proseguito Tuveri – e un’apposizione di nuovi vincoli in funzione del nuovo tracciato della Statale 130. L’iter sarà lungo. Con la variante 5 abbiamo cercato di tamponare alcune situazioni contingenti fino a oggi ignorate. Tuttavia la Regione ci ha fatto delle osservazioni e per superarle opteremo per una variante sostanziale».

Tra i prossimi passi anche il completamento dell’Ufficio di Piano: «Tra le figure mancanti ci sono anche il topografo e il tecnico acustico».

Risultati e obiettivi

Intanto la riperimetrazione della zona “Hi4” ad alto rischio idrogeologico è stata già approvata dalla Regione sbloccando dopo anni di fermo la lottizzazione della zona cimiteriale. Resta da svincolare una piccola striscia di terreno a seguito di alcuni lavori che interesseranno il canale “Sa Serra”. Infine, per ciò che riguarda l’assegnazione dei lotti per l’edilizia popolare, il Comune è in attesa di fondi.

Paese in crescita

In poco più di un ventennio Decimomannu è cresciuta in maniera consistente, passando dai 6.800 abitanti del 2001 ai quasi 8.400 attuali. Un’espansione che necessita di un adeguamento urgente del documento, al fine di regolamentare le aree urbane ed extraurbane di un territorio esteso su quasi 28 chilometri quadrati, stando al passo con la crescente richiesta di alloggi in vendita e in affitto.

RIPRODUZIONE RISERVATA