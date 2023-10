«Statale 130, basta promesse»  

Il comitato spontaneo per la sicurezza della Statale 130 non si dà pace. Sabato scorso l’ennesimo incidente a Decimomannu nell'incrocio tra via San Sperate e la Statale, l'ultimo di una lunga lista, per fortuna stavolta senza feriti gravi. Il presidente del comitato Ottavio Schirru è in fermento: «La situazione è inaccettabile. La frequenza degli incidenti è impressionante, sono anni che denunciamo la pericolosità di quell'incrocio ma dai palazzi solo frasi di circostanza. E ogni giorno le persone rischiano la vita. La prudenza del guidatore è importante ma le istituzioni devo fare la loro per ridurre i rischi. Dopo le proteste estive l'assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu si era impegnato a farci avere il documento sullo stato dei lavori di messa in sicurezza. A metà ottobre stiamo ancora aspettando».

Stasera alle 18,30 riunione nella sede di via Cagliari 22 per valutare le prossime iniziative di protesta. (c. ma.)

