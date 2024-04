Statale 129, slalom tra croci e promesse 

Una trappola mortale. Gli interventi dell'Anas per la messa in sicurezza della statale 129 Nuoro- Macomer, finora si limitano a al tratto di Marroneddu, vicino ad Orotelli. Serviranno a rendere meno pericolosa una zona disseminata di croci, come l'intero percorso, da Nuoro a Bosa. I lavori vanno a rilento, in qualche caso non sono mai partiti, a distanza di qualche anno, come a Silanus e negli svincoli di Birori e Bortigali, dove si devono realizzare le rotonde e gli appositi svincoli. Sotto accusa sono l'Anas, la Regione e la Provincia di Nuoro.

Le statistiche spiegano come la 129 sia una strade più trafficate dell'isola, ma anche una delle più pericolose, con un altissimo tasso di incidenti, molti dei quali mortali, in un tracciato risalente agli inizi del secolo scorso, limitato ad una sola corsia per entrambe le direzioni.

Tutto fermo

Dopo il drammatico incidente del giorno di Natale del 2017, dove persero la vita due giovani fratelli di Nuoro, poco è stato fatto, nonostante la pressione esercitata da un apposito comitato, ma anche dai sindaci dei Comuni che si affacciano sulla statale. «I lavori in atto, non cambiano la grave situazione – dice il sindaco di Orotelli, Tonino Bosu – questa arteria continua a rimanere un trappola mortale. Non sopporta il traffico, aumentato notevolmente in questi ultimi anni. In quella strada poi si corre, si fanno sorpassi azzardati e quant’altro. L'ideale sarebbe trasformarla in una quattro corsie, trattandosi di una dei collegamenti più importanti dell'Isola».

La protesta

Dello stesso avviso Gian Pietro Arca, sindaco di Silanus. «Aspettiamo, ormai da qualche anno, l'inizio dei lavori per la realizzazione di due rotonde a valle dell'abitato e vicino al complesso archeologico di Santa Sabina. I cantieri non sono stati mai aperti. È una strada trafficatissima e occorre considerare l'ipotesi di ampliarla, per renderla più agevole e sicura». Il sindaco di Bolotana, Francesco Manconi, aggiunge: «Anche il traffico della provinciale 17, ormai non più percorribile, si riversa sulla 129, colma di insidie». Franco Scanu, sindaco di Sindia e presidente dell'Unione dei Comuni del Marghine. «La situazione è pessima ovunque, da Nuoro fino a Bosa. Non bastano i rattoppi, ma occorre fare una programmazione seria con investimenti immediati". La sindaca di Birori, Silvia Cadeddu: «Aspettiamo che si faccia almeno l'essenziale». Dal sindaco di Macomer, Riccardo Uda, poche parole: «Il tempo è scaduto. Occorre investire in sicurezza».

