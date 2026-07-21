Statale 129 bis, finalmente i lavori dopo la frana  

La buona notizia è che i lavori sono iniziati. Anche se i disagi per gli automobilisti proseguiranno fino al 30 settembre, data prevista per l’ultimazione dell’intervento.

L’Anas ha avviato il cantiere per la messa in sicurezza e il ripristino della carreggiata nel tratto della strada Statale 129 bis, tra Bosa e Suni, danneggiato dallo smottamento causato dall’alluvione del febbraio scorso. Per consentire all’impresa di operare in condizioni di sicurezza, è stato istituito un senso unico alternato regolato da semaforo per un chilometro. Dal Comune di Bosa si evidenzia il lavoro svolto, con l’amministrazione Marras che ricorda di aver «preso contatto fin dal primo momento con Anas e con tutti gli enti coinvolti, collaborando per individuare la soluzione più rapida ed efficiente possibile, limitare i disagi e ripristinare la sicurezza del tratto stradale». L’amministrazione ringrazia inoltre Anas e i responsabili territoriali «per la fattiva collaborazione e il mantenimento degli impegni presi».

Soddisfatto anche il consigliere provinciale, Angelo Masala: «L’inizio dei lavori è una ottima notizia che conferma l’efficacia di un’azione da noi più volte invocata. Ora speriamo nel rispetto dei tempi di realizzazione dell’intervento. Continueremo a richiedere un intervento complessivo sulla 129 bis, che necessita di opere straordinarie». ( s. c. )

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