Statale 128, la strada delle polemiche 

A dare la buona notizia era stato, alcuni giorni fa, Umberto Oppus. «È partito l’iter», aveva annunciato il sindaco di Mandas , «per la realizzazione del tratto Mandas-Suelli della Statale 128». Ma è davvero una buona notizia? I primi cittadini del territorio non sono del tutto convinti. Per tante ragioni. Per la scelta del tratto su cui intervenire, in primo luogo: la 128 parte da Monastir e arriva a Mandas e Suelli. Resta fuori, invece, almeno per il momento, la parte più importante, quella che appunto collega Monastir (e, quindi, la Statale 131) con Ortacesus e Senorbì. Importante perché è la più lunga ed è la più pericolosa.

La protesta

Una scelta, quella di privilegiare il tratto Mandas-Suelli a discapito di quello tra Monastir e Senorbì, che proprio non piace alla sindaca di Ortacesus Maria Carmela Lecca. «Circa un anno fa», racconta, «avevo partecipato a un incontro a Barrali con gli altri sindaci e con l’Anas: furono richiesti i nostri suggerimenti e le nostre operazioni che vennero anche accolte. E fu detto che, appunto, si sarebbe iniziato dal tratto più a sud. Visto che le cose sembrano essere cambiate, per decidere il da farsi mi metterò in contatto con il sindaco di Senorbì ». Che concorda con la collega. «È un tratto ad altissima percorrenza», interviene Alessandro Pireddu, «i pendolari passano per Senorbì. Anche io avevo qualche suggerimento: in particolare, chiedevo di realizzare un sottopasso per consentire ai nostri agricoltori di evitare di arrivare sino a Ortacesus per raggiungere i loro terreni. A parte questo, abbiamo bisogno come il pane di questa opera pubblica».

La riflessione

La pensa così anche chi, in qualche modo, è avvantaggiato dai lavori programmati, quelli tra Mandas e Suelli. «Se manca quel primo tratto», riprende Oppus, «l’intervento non serve a granché. I lavori tra Monastir e Senorbì avvicinerebbero notevolmente tutto il territorio a Cagliari. Non solo: ne trarrebbe vantaggio anche chi vive nella Barbagia di Seulo. Stiamo parlando di una strada il cui tracciato fu fatto nel 1830: dopo 200 anni, è necessario intervenire». Per ora, fatto, a suo tempo, il tratto Senorbì-Suelli, è partito l’iter per il secondo lotto. «Il vero problema», sostiene il sindaco di Suelli Massimiliano Garau, «non è tanto la scelta del tratto su cui lavorare quanto i tempi, estremamente lunghi. Per il resto, da qualche parte bisognava pur iniziare». In effetti, la preoccupazione di Garau è tutt’altro che campata in aria: per il tratto Mandas-Suelli bisogna aspettare 90 giorni per l’approvazione del progetto da parte degli enti interessati. Dopo, si passerà alla Via (Valutazione di impatto ambientale) e, visto che si tratta di un progetto integrato, il piano definitivo e lavori saranno a cura della stessa azienda. Tempi? Nella migliore delle ipotesi, ci vorrà almeno un anno prima che gli operai inizino a lavorare. Il lato positivo? «Alle attività commerciali dei paesi interessati», risponde Garau, «non dispiacerà visto che le auto continueranno a passare per i centri abitati».

La sicurezza

Anche Enrico Cocco, sindaco di Samatzai , la prende con filosofia. «Sarebbe stato meglio», riflette, «fare il tratto più lungo. Ma, spesso, le valutazioni tecniche non coincidono con quelle politiche. L’importante è che si faccia tutto e in fretta. Negli ultimi anni cinque miei studenti hanno perso la vita sulla 128: questo è il problema da risolvere immediatamente». Strada più sicura. E anche più veloce. «Anche la scorsa settimana», conclude Damiano Aresu, sindaco di Pimentel , «c’è stato un brutto incidente. Gli incroci a raso, i dossi devono scomparire. Per rendere la strada più sicura. E per avvicinare il territorio a Cagliari: risparmiare dieci minuti in quei venti chilometri sarebbe un bel passo avanti».

