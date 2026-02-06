Statale 128, la Regione promette 19 milioni 

«I lavori sul tratto della strada statale 128 verranno realizzati, il definanziamento di cui si è tanto parlato negli ultimi giorni è stato solo “tecnico”». Questo è quanto ha dichiarato l’assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu in risposta alle lamentele dei sindaco della zona. Perché tutto questo diventi realtà però sarà necessario il coinvolgimento dell'Anas proprio per garantirne la realizzazione.

I sindaci

Nei giorni scorsi la notizia di una rimodulazione dei fondi destinati alla Centrale Sarda aveva suscitato il disappunto degli amministratori dei territori interessati. La strada statale 128 è stata sempre considerata la via d’accesso principale verso l’area metropolitana per chi abita tra Barbagia, Sarcidano e Trexenta, un collegamento fondamentale per consentire ai paesi dell’interno di uscire dall’isolamento e non sentirsi troppo lontani dal capoluogo, sia per chi viaggia ogni giorno per lavoro, sia per i tanti ragazzi che ogni settimana si muovono per motivi di studio.

Il progetto di 19 milioni poteva essere un altro tassello per abbattere le distanze e far sentire tutti, ma proprio tutti, parte di una stessa, seppur vasta, comunità. Quei soldi sembravano proprio essere ormai perduti.

I tempi

La Regione, e in particolare l’assessorato ai lavori pubblici, ha voluto subito rassicurare gli amministratori e i loro cittadini. «I tempi di spesa di questo finanziamento», ha detto l’assessore Piu, «non sono compatibili con la realizzazione dell’opera per via della tipologia della fonte finanziaria».

Situazione che si è verificata soprattutto per il prolungarsi del processo di autorizzazione dunque lasciare quell’importo fermo su quel progetto lo avrebbe reso inutilizzabile. «Abbiamo provveduto», ha aggiunto l’assessore Piu, «ad una verifica virtuale dello stato di avanzamento delle opere e delle risorse così da poter riprogrammare l’intervento».

L’iter

Da questo risulta che la progettazione del tratto Gesico-Mandas, oggetto di discordia fra amministratori e Regione, è a livello di Piano di fattibilità tecnico economica. Pertanto, visto che le autorizzazioni necessarie ci sono già, l’assessorato sta predisponendo una convenzione con l’Anas. Questo procedimento prevede dunque il trasferimento del progetto nelle mani dell’Anas che provvederà ad indire una gara d’appalto per la progettazione esecutiva e il successivo avvio dei lavori.

«La somma necessaria», ha detto Piu, «per realizzare l’opera sarà reperita entro gennaio 2027, non possiamo permetterci di perdere neppure un euro sulle opere pubbliche e in particolare sulla sicurezza delle strade». Pertanto rimarrebbe fermo l’obbiettivo della Regione di realizzare i lavori sulla 128 che consente alle zone interne di non sentirsi poi così interne.

