Statale 126, salvi 136 parcheggi 

«Scongiurato il rischio di cancellare tutti i parcheggi, per l’esattezza 136, via libera al Piano traffico nel cuore del centro abitato». Archiviate definitivamente le polemiche fra Comune e Anas, il sindaco di Arbus, Paolo Salis, annuncia la fine del contendere e i cambiamenti per la Statale 126 che divide in due la cittadina del Linas, prendendo il nome delle vie Repubblica, Libertà e Costituzione. Nei giorni scorsi l'Anas, dopo tre bocciature, ha rilasciato il nullaosta al «posizionamento degli stalli di sosta, a patto che sia rispettata una serie di condizioni previste dalla norma, in particolare su segnaletica e richiesta di permessi per eventuali necessità».

L’accordo

Un confronto pacifico questa volta, dove i vertici Anas si sono resi disponibili ad ascoltare l’amministrazione e approvare il nuovo Piano traffico. Fine, dunque, degli scontri continui durati 14 lunghi anni sul senso unico, una lotta combattuta con note scritte, incontri, lettere al Presidente della Repubblica, al Ministero dei Trasporti, richieste di proroga, autorizzazioni al mantenimento della situazione storica. Nel 2023 Anas si è impuntata anche sul no ai parcheggi, appellandosi alla larghezza della carreggiata inferiore a 4,50 metri, uno spazio insufficiente per realizzare aree sosta. «Problema risolto – racconta soddisfatto Salis – devo dire col buon senso d’ambo le parti, nel rispetto della sicurezza di automobilisti e pedoni. L’accordo prevede il ripristino degli stalli storici, tutti con disco orario, con larghezza della strada di 3,50 metri. Un lungo iter burocratico doveroso per non ritrovarci con soli 10 parcheggi nelle vie principali del centro abitato, dove si trova la maggior parte di negozi e di bar».

Il documento

A scrivere la parola fine alla contesa – iniziata nel 2011 con la guerra contro l’istituzione del senso unico fino alla protesta degli automobilisti nel 2023 per una pioggia multe per divieto di sosta lungo la statale – è stato il Piano traffico, redatto da un tecnico esterno. «Ora – conclude Salis – l’impegno è accrescere il numero degli stalli, pensiamo agli spazi pubblici liberi, ma anche ai vecchi fabbricati a rischio crollo, potremmo abbatterli per far posto a parcheggi. Superato il primo passo, questo è il futuro». Il progetto è stato presentato e discusso in Commissione viabilità. In linea di massima condiviso dalla minoranza, con qualche perplessità. «Senso unico e sosta a tempo – dice il consigliere Agostino Pilia – spostano tutto il traffico nelle strade secondarie, dove la viabilità è sempre più caotica. È qui che bisogna intervenire. La soluzione di buttare giù le case vecchie non credo sia fattibile, le regole e i vincoli urbanistici del centro storico sono molto rigidi». Il capogruppo, Michele Schirru: «Ora aspettiamo soluzioni definitive sulla viabilità secondaria che va riprogrammata il prima possibile. Resta da definire come risolvere le annose questioni che lamentano soprattutto i residenti, costretti a fare i conti con l’assenza di parcheggi per mancanza di spazi liberi e vie strette».

