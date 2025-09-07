Statale 125, trappola per gli automobilisti  

Chi aveva necessità di raggiungere Cagliari senza attendere la riapertura della strada paralizzata da un incidente ha dovuto invertire la marcia e transitare per Perdasdefogu. Lo scontro di sabato sera al chilometro 91 dell’Orientale, a sud di Tertenia, ha tenuto il traffico imbottigliato per tre ore. Analogo scenario è successo il 18 agosto scorso, quando in un pomeriggio di caldo torrido un altro incidente aveva bloccato la Statale 125, a poca distanza dal punto in cui due giorni fa sono rimaste ferite sei persone, coinvolte tre auto.

Intervento lumaca

Quando fra Tertenia e San Giorgio accade un incidente di una certa gravità la viabilità si paralizza. Per ore non transita neanche una macchina: la strada è di dimensioni limitate e non esistono corsie d’emergenza (il tratto parallelo tra Su Marchesu e il Tempio sacro è transitabile sono in fuoristrada) al contrario della Nuova Orientale, che si congiunge a pochi chilometri dal tratto ormai inadeguato all’attuale intensità di traffico. E dire che un piano per realizzare il tronco fra Tertenia e la cantoniera di San Giorgio esiste dal 2013. L’intervento è piombato nel girone infernale delle opere lumaca. Proprio nel 2013 il binomio Pessina costruzioni-Movistrade Cogefi si era aggiudicato l’affare per 90 milioni (50 milioni di fondi Cipe). Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un tratto di 7,7 chilometri, ovvero l’anello di completamento della Nuova Orientale che avvicina l’Ogliastra a Cagliari. Eppure nei mesi scorsi qualcosa s’è mossa. L’impresa Pessina costruzioni, impegnata sul lotto 2 della Sassari-Olbia, ha redatto il progetto integrato che ora è in attesa dell’approvazione del subcommissario dell’opera, l’assessore regionale dei Lavori pubblici, Antonio Piu.

Tutti in ospedale

Sabato sera sono rimasti feriti Gianfranco Pedditzi di Sinnai, che ha riportato un grave trauma cranico e varie fratture ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Ferita anche la dottoressa Chiara Scudu, che stava raggiungendo Bari Sardo dove avrebbe dovuto prestare servizio notturno come guardia medica, e altre quattro persone, tre tedeschi e una di Solanas. Tutti sono stati trasportati al Nostra Signora della Mercede di Lanusei con codici rossi per dinamica. I carabinieri della compagnia di Jerzu intanto stanno effettuando accertamenti sulle auto, in particolare su quella di Pedditzi per verificare se ci fosse la regolare copertura assicurativa.

