Statale 125, riapre la galleria S’Arexini 

Riapertura confermata: la galleria S’Arexini sulla nuova 125 (a pochi passi da Muravera) riaprirà sabato alle 19 (con un possibile anticipo di qualche ora). Lo ha comunicato l’Anas con ordinanza firmata ieri dal responsabile territoriale Francesco Ruocco. L’apertura, come viene chiarito nella stessa ordinanza è ancora in «modalità provvisoria e di cantiere» con diverse limitazioni: velocità massima di settanta chilometri orari (come sempre, da quando è stata inaugurata), distanza tra una vettura e l’atra di almeno cento metri e, ovviamente, divieto di sorpasso.

L’ordinanza

Sempre nell’ordinanza i vertici dell’Anas chiariscono che si sta procedendo a una riapertura provvisoria e non definitiva «perché le lavorazioni che interessano il piano viabile all'interno della galleria sono sostanzialmente ultimate» ma «rimangono da eseguire lavorazioni all'esterno, atte a garantire la funzionalità dei nuovi impianti, che non influenzeranno il traffico».

La galleria è stata chiusa lo scorso 13 gennaio per «ammodernamento degli impianti di illuminazione e tecnologici». Tutto il traffico tra Cagliari e l’Ogliastra è stato deviato per il centro di Muravera con diversi disagi, soprattutto in queste ultime settimane visto l’afflusso dei turisti.

I ritardi

In un primo momento la fine lavori era prevista per il 13 aprile «ma – avevano chiarito dall’Anas – durante gli stessi lavori sono emerse nuove criticità che hanno richiesto più tempo»” con i costi che sono schizzati da tre milioni e mezzo a dodici milioni di euro. Quindi la riapertura per tre settimane in occasione della Sagra degli Agrumi e la nuova data di riapertura definitiva del 30 maggio. Ma anche qui è arrivato un rinvio di altre due settimane. Il ritardo, in questo caso, sarebbe stato causato «da furti di materiali ed attrezzature – è quanto riportato dall’ente strade - necessari per l'esecuzione dei lavori, perpetrati in cantiere nella notte tra il 15 e 16 maggio da parte di ignoti, che hanno pregiudicato il regolare andamento degli stessi».

L’estate

Adesso quella che dovrebbe essere davvero la riapertura definitiva. Restano i problemi nelle strade utilizzate in questi cinque mesi come percorso alternativo: la via Roma di Muravera, la via Sarrabus e tutta la vecchia orientale sarda sino a San Priamo (e oltre) necessitano di interventi urgenti di messa in sicurezza. «È giunto il momento – è l’invito dell’assessore alla Viabilità del Comune di Muravera Fabio Piras – che Anas e Provincia mettano mano alle strade danneggiate soprattutto dal traffico dei mezzi pesanti».

