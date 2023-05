Stasi, un lavoro fuori dal carcere  «Notizia che fa male, ma è la legge» 

Pavia. Da quattro mesi Alberto Stasi esce ogni giorno dal carcere per andare a lavorare. Il 39enne, dal 2015 recluso a Bollate dopo la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, è stato ammesso dal tribunale di sorveglianza di Milano al lavoro esterno. Il delitto è del 2007, nel 2015 la condanna definitiva, dopo le annullate assoluzioni del 2009 e 2011. Deve risarcire 700mila euro: metà già liquidati e metà promessi con detrazioni sugli stipendi. Stasi ha il fine pena nel 2030, ma potrà chiedere l'affidamento in prova dal 2025. «Sapere che chi ha ucciso nostra figlia esce dal carcere, spiace. Ma è la legge, non possiamo farci niente», ha detto Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi.

