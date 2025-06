Stasera Tortu e Kaddari al Golden Gala 

ROMA. «Al Golden Gala voglio semplicemente divertirmi, per noi è una grande opportunità, vorrei provare le stesse emozioni dello scorso anno». Leonardo Fabbri, campione azzurro nel getto del peso, è uno degli atleti più attesi al “Golden Gala Pietro Mennea”, tappa italiana di Diamond League oggi dalle 19.15 all'Olimpico. «Se sono pronto a superare il mio 22,98? Un grande errore sarebbe quello di paragonare me di quest'anno a quello dello scorso. Nel 2024 ero super in forma. Oggi sto facendo tanto lavoro, ma non sono ancora pronto per il mio personale. Ma sarò pronto per Tokyo», ha aggiunto.

Ieri in conferenza stampa c’era anche Filippo Tortu: «Sono felice di tornare qui per i 100», ha detto il velocista brianzolo di sangue tempiese. «È passato tanto tempo e vorrei correrli di più per tornare sotto i 10 secondi. Questa sarà una grande opportunità e vorrei scendere sotto i 10”10». Poi conclude: «La mia gara resta quella dei 200, ai Mondiali farò quella». La gara è in programma alle 22.38 e in pista ci sarà anche l’altro azzurro Chituru Ali. Tutti i nove partenti hanno meno di 10” di personale e in tre (gli americani Kerley, Hicklin e Lindsley) di season best.

Oltre a “Pippo”, l’Isola sarà rappresentata nella velocità da Dalia Kaddari che scenderà in pista alle 22.13 sui 200 metri in una gara nella quale l’attenzione sarà più al riscontro cronometrico che al piazzamento (vista la concorrenza). Da verificare le condizioni, dopo la caduta di Savona. Nel programma prpvwe di contorno giovanili (16.15), Master (19.50) e paralimpiche (20.10).

RIPRODUZIONE RISERVATA