Stasera tocca all’Inter in casa della Fiorentina 

Portata in bacheca la Supercoppa italiana vinta in Arabia Saudita, l'Inter torna a concentrarsi sul campionato. Il testa a testa con la Juventus per i nerazzurri riparte dalla insidiosa trasferta contro la Fiorentina alle 20.45: insidiosa non solo perché al Franchi l'Inter è spesso inciampata, ma anche perché contro i viola mancheranno gli squalificati Barella e Calhanoglu, pedine fondamentali tra i titolari di Simone Inzaghi.

Le alternative sono già pronte, con Frattesi e Asllani pronti a partire dal 1' domani. Ma restano due assenze pesanti, anche perché Calhanoglu è sempre stato titolare in campionato in questa stagione (con peso importante in particolare nei rigori, infallibile dal dischetto grazie a sette reti su sette) mentre Barella è partito dalla panchina solo nella gara di Empoli, lasciando spazio proprio a Frattesi ma subentrando a partita in corso. Ci saranno anche da valutare le scorie post Supercoppa, considerando il dispendio di energia per le due gare ravvicinate contro Lazio e Napoli.

Le altre partite

Non solo Fiorentina-Inter. Oggi sono in programma in tutto cinque partite. Riflettori puntati soprattutto sull’Olimpico dove la Lazio ospita il Napoli di Mazzarri. Ad aprire la domenica di Serie A, alle 12.30, saranno, invece, Lecce e Genoa. Entrambe vogliono fare il vuoto sulla zona retrocessione. C’è dentro sino al collo, invece, il Verona che vuole sfruttare il turno interno con il Frosinone per tornare a gara. Alla stessa ora, alle 15, la sfida tra il Monza e il Sassuolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA