Stasera tocca all’Inter contro l’Udinese 

Dopo la Juventus, tocca all’Inter, in campo stasera a San Siro contro l’Udinese. Sempre oggi, il Milan è impegnato a Bergamo con l’Atalanta mentre la Lazio, dopo aver ottenuto tre vittorie in una settimana tra Champions, campionato e Coppa Italia, cerca conferme a Verona contro l’Hellas.

Match da non fallire assolutamente per Simone Inzaghi che, per l’occasione, ha scelto di non svolgere la consueta conferenza stampa pre-gara. Ha parlato, invece, Cioffi, reduce dal rocambolesco 3-3 casalingo con il Verona. «Mi aspetto tanto sacrificio. Sono convinto che pur preparando la partita in maniera perfetta l’Inter riesca a trovare le imperfezioni», sottolinea il tecnico dell’Udinese. «Basta un passaggio sbagliato, dovremo lavorare tantissimo di squadra cercando di approfittare delle poche occasioni che ci lasceranno».

Il vero big match del sabato è tuttavia a Bergamo, a partire dalle 18. Se l’Atalanta vuole uscire dalla crisi e cerca ossigeno prezioso contro una grande, il Milan cerca a sua volta conferme dopo il netto successo sul Frosinone. «Il nostro obiettivo è la continuità dei risultati, l’obiettivo minimo è arrivare nei primi quattro ma vogliamo fare qualcosa di più», ha detto ieri l’allenatore rossonero. Alle 15, invece, Verona-Lazio.

