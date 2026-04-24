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25 aprile 2026 alle 00:31

Stasera tocca al Lecce a Verona dopo il ritiro 

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Non solo Bologna-Roma (alle 18) e Parma-Pisa (alle 15): la quintultima giornata della Serie A propone oggi, a partire dalle 20.45, una partita che riguarda molto da vicino il Cagliari, tra il Verona e il Lecce, al momento staccato di cinque lunghezze dai rossoblù.

I pugliesi

La quiete del ritiro in Veneto con l'obiettivo di preparare nel migliore dei modi lo le gare con Verona e Pisa, tappe fondamentali nella difficile strada del Lecce verso la salvezza. Un ritiro fortemente voluto da Di Francesco per compattare il gruppo e massimizzare le energie mentali in vista dello sprint finale. «Abbiamo lavorato bene e con attenzione, e ho visto la squadra nel focus dell'allenamento», afferma il tecnico dei pugliesi. «Sono segnali importanti, normale che la risposta ce la darà la partita. Abbiamo deciso di restare in ritiro per preparare queste due gare importanti, per vivere assieme e prepararci al meglio. Al momento quella più importante è quella contro il Verona». Segnali incoraggianti sono emersi dopo la gara contro la Fiorentina: «Prestazione importante, abbiamo concesso poco e c'è stato il gol. Normale che dobbiamo abbattere i minuti di disattenzione, e avere maggiore convinzione davanti alla porta». Contro gli scaligeri mancherà per squalifica Tiago Gabriel, il tecnico giallorosso chiarisce il nome del sostituto e fa il punto: «In difesa abbiamo già perso Gaspar, punto di riferimento per il reparto. Domani ci mancherà anche Tiago, a sostituirlo sarà Jean».

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