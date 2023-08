Stasera spettacolo teatrale al museo civico Ferrai 

Oggi, alle 21, al museo civico Ferrai di Lanusei, l’attore Silvano Vargiu porta in scena “Il sognatore errante - To beat or not To beat?”. Un po’ Shakespeare, un po’ Cervantes e il suo don Chisciotte dei giorni nostri che lotta contro i mulini a vento per inseguire la passione del teatro.

Lo spettacolo, di e con Silvano Vargiu, mette in luce i problemi dei mestieri legati all’arte e allo spettacolo ma in cui è facile che anche altre categorie di lavoratori si rispecchino. Nato nella pandemia, lo spettacolo promette ironia e auto ironia. Organizzano la Pro Loco e il Comune di Lanusei, in collaborazione con i “Cantieri d’arte teatro della chimera”. (p. ca.)

