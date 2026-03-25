Stasera Sinner sfida Tiafoe 

Adesso è Tiafoe l’ostacolo per la semifinale. Per Jannik Sinner quello di oggi potrebbe essere il penultimo passaggio verso la finale dell’Atp Masters 1000 di Miami, in quest’appassionante rincorsa verso il numero 1 della classifica mondiale Atp, oggi sul petto di Carlos Alcaraz, eliminato anche a Miami dopo il ko di Indian Wells.

Ieri sera Jannik si è allenato alle 20 italiane, le immagini in diretta tv hanno mostrato un giocatore sereno, come sempre concentratissimo ma anche sorridente. «Il servizio mi ha aiutato tanto, soprattutto nel tiebreak. Devo migliorare da fondo campo, bisogna trovare un buon ritmo in allenamento», ha detto Sinner dopo la vittoria sofferta con l’americano Michelsen, «sono contento di come ho lottato, è stata una partita punto a punto, Alex è stato un grande avversario: ho dovuto trovare un modo per uscirne, ma bisogna alzare il livello se vogliamo andare avanti».

Quattro a uno

Sinner è in vantaggio con Tiafoe negli scontri diretti: quattro successi e una sconfitta (a Vienna nel 2021) condita da polemiche roventi per l’atteggiamento del giocatore americano. Lo stesso Sinner commentò: «Un conto è quando fai spettacolo, un altro è se non c'è più rispetto». Oggi Sinner naviga tre metri sopra gli altri e con questo strepitoso stato di forma si appresta a sbarcare in Europa con la “minaccia” di avvicinarsi sempre più a uno sconfortato Alcaraz. Tiafoe (numero 20 del ranking Atp) è uscito al terzo turno a Indian Wells (con Zverev), mentre a Miami ha regalato prestazioni di alto livello: due set a zero al francese Cazaux, due set a uno al ceko Mensik con il tie break decisivo chiuso 13-11, quindi la vittoria con un altro francese, il rognoso Atmane, due set a uno e tanta fatica. Tiafoe ha parlato alla vigilia del match delle 18 ora italiana: «Sono entusiasta per il mio giorno libero, colpirò qualche pallina ma non verrò a Miami, vivo al Boca Woods Country Club a tre minuti di distanza. Starò a casa a rilassarmi». La sfida: «Non vedo l’ora. L’ultima volta che abbiamo giocato era la finale a Cincinnati, questa è stata una lunga settimana per me. Sono felice di rivedere Sinner, amo questi tipi di match. Sarà una grande partita».

Gli altri

L’argentino Cerundolo ha superato il francese Humbert (6-4, 6-3) e il tedesco Zverev ha battuto il francese Halys con un doppio 7-6: oggi dalla sfida fra Cerundolo e Zverev verrà fuori il possibile rivale di Sinner in semifinale. Nella parte alta ieri notte si sono sfidati la sorpresa spagnola Landaluce e l’altro ceco Lehecka, poco dopo l’americano Paul e il martello francese Fils, da questi due match gli altri semifinalisti. Nel doppio femminile, avanti Sara Errani e Jasmine Paolini: successo sull’americana Muhammad e la neozelandese Routliffe. (e.p.)

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