Al Mapei Stadium
03 novembre 2025 alle 00:07

Stasera Sassuolo-Genoa 

Reggio Emilia. Il Sassuolo è lanciatissimo, arriva dal successo pesante di Cagliari e con i tre punti di stasera si porterebbe addirittura a ridosso della zona europea.

Il Genoa, ultimo e in profonda crisi tecnica, inaugura la gestione dei due ex. Roberto Murgita e Domenico Criscito sono i tecnici ad interim della squadra rossoblù dopo l'esonero di Vieira e tra panchina e campo sommano centinaia di presenze e anni nel club più antico d'Italia. A loro il compito di risollevare col Sassuolo un Genoa ultimo. «Sappiamo cosa significa giocare nel Genoa», spiega Murgita, «Criscito lo ha fatto anche da capitano, nel cuore dei tifosi entri se spendi ogni energia su ogni pallone».

Il Sassuolo in casa non ha brillato per costanza: due vinte e due perse, ma l’allenatore Fabio Grosso è riuscito a portare la squadra a una condizione fisica e mentale straordinaria. «Hanno una struttura di gioco già consolidata, hanno fisicità e velocità sugli esterni. Troveremo una squadra difficile da affrontare», dicono i tecnici rossoblù.

