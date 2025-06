Stasera l’Italia prova a prendersi la finale 

Questa sera l’Italbasket femminile prova a regalarsi un’altra notte da ricordare: alle 19.30, le azzurre di coach Capobianco scendono in campo al Pireo contro il Belgio nella semifinale dell’Europeo. Un traguardo che mancava dal 1995 e da quella leggendaria medaglia d’argento vinta a Brno da una squadra guidata in campo da icone come Catarina Pollini e Susanna Bonfiglio. Dopo la straordinaria vittoria nei quarti contro la Turchia, l’Italia si gioca l’accesso alla finale di domenica ad Atene, dove si sfideranno le vincitrici dell’altra semifinale tra Francia e Spagna (oggi, 16.30). Un risultato, quello già raggiunto dalle azzurre, che vale l’accesso al Pre-Mondiale del 2026.

Belgio favorito

Il Belgio è campione d’Europa in carica e finora ha marciato senza esitazioni. Squadra profonda, esperta, talentuosa, affidata a una guida tecnica d’eccezione: Mike Thibault, allenatore statunitense con un passato in Nba e una lunga esperienza in Wnba, anche da general manager. Il leader in campo è la fuoriclasse Emma Meesseman, lunga del Fenerbahce. In questo Europeo viaggia a 21 punti, 8 rimbalzi e 5.5 assist di media con percentuali elevatissime. Con lei anche Julie Allemand, Julie Vanloo e Kyara Linskens. Le “Red Cats” segnano 81 punti di media, terzo miglior attacco del torneo, e partono con tutti i favori del pronostico. L’Italia, però, ha dimostrato di poter dire la sua.

Capobianco

«Ci attende un’altra partita di un livello pazzesco», spiega coach Capobianco, «d’altra parte da inizio Europeo giochiamo sempre contro pronostico. Il Belgio ha talento e struttura, spicca Meesseman, ma tutto il quintetto è efficace. Servirà un lavoro impeccabile su ogni dettaglio per rendere loro la vita difficile».



