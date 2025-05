Stasera l’atteso ritorno di Sant’Efisio 

Trascorsa la terza notte del pellegrinaggio votivo nella parrocchiale di Pula, il corteo processionale di sant’Efisio si ricompone oggi, di prima mattina, per la lunga “maratona” cristiana che si conclude a Cagliari, nella sua chiesa di Stampace nella tardissima serata. In una sola giornata vengono ripercorse tutte le tappe del viaggio d’andata: il Santo è nuovamente accolto - questa volta per il tempo di una breve preghiera di ringraziamento - a Villa San Pietro, Sarroch, Capoterra prima di conoscere il festoso abbraccio dei cagliaritani che lo attendono, lungo il tragitto cittadino, dal pomeriggio inoltrato.

Niente più favata

Non c’è stata la tradizionale “favata” a Casa Atzori a Villa San Pietro. Era una sosta pittoresca ma ricca di significato. Nel 1943, sotto i bombardamenti che ridussero Cagliari a una “città fantasma”, il Santo - giunto a Sarroch a bordo del camioncino del latte della ditta Gorini - poté raggiungere Nora e così sciogliere il Voto, grazie al cavalier Mario Atzori, titolare di un’azienda agricola a Villa San Pietro.

A bordo del suo furgone Fiat prelevò il Santo facendolo viaggiare “coricato” per non richiamare l’attenzione di ricognitori nemici. È allora che nacque l’espressione “Efis mortu”: da quell’anno in poi, “casa Atzori”, in riconoscenza, sarà tappa obbligata della processione votiva.

Oggi un triste cartello annuncia che la signorile dimora, al centro del paese, è in vendita: e anche questa piccola pagina di storia minore, ma non per questo meno significativa, finisce in archivio.

I gioghi del Santo

Tutte le tappe di questo “viaggio di ritorno” di sant’Efisio vedono la partecipazione di consorelle e confratelli di Cagliari. Un pullman, di primo mattino, li ha portati a Pula da dove scorteranno il carro di campagna per tutte le soste sino all’arrivo a Giorgino: qui l’ultimo cambio degli abiti al Santo che, risistemato nella carrozza di gala con tutti gli ori e gli ex voto dei fedeli, sarà pronto per il festoso rientro. Ma se per tutti i chilometri percorsi a vigilare sul prezioso simulacro del Seicento saranno stati i confratelli collaterali (quest’anno Omar Marras e Mauro Busonera), non così per i “carradoris” che si avvicendano di continuo anche per consentire il giusto riposo ai gioghi di buoi fra una sosta e l’altra.

Dalla Semoleria a Stampace

È in viale La Plaia, all’altezza dell’ex Semoleria, che la processione votiva conosce il suo epilogo. Qui, ad attendere l’arrivo del Santo, in tarda serata, c’è schierata la Guardiania a cavallo, consorelle e confratelli in abito penitenziale, Miliziani ma - anche questa oramai piacevole tradizione - numerosi gruppi di pellegrini, nell’abbigliamento tradizionale, provenienti persino da centri dell’interno, che non vogliono mancare al rientro di sant’Efisio. Ma è una processione diversa dalla mattina del Primo Maggio perché domina un clima di preghiera e di sereno raccoglimento: cadenzato dal rosario cantato nelle diverse espressioni dialettali e differenti melodie, il Santo passa quasi avvolto in questa singolare sinfonia di suoni e canti che prosegue, ininterrotta, sino a Stampace, sino alla piccola chiesa nel cuore del quartiere. “Atrus annus”, l’augurio quasi urlato dal Primo Guardiano cui, rimbombando, seguirà quel beneaugurante “Deus bollara”. Poi saranno baci, abbracci, “launeddas e gocius”. Per una festa che non avrà mai fine.

