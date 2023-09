Stasera la Torres vuole concedere il bis 

«Dobbiamo essere bravi a trascinare il pubblico col nostro atteggiamento in campo», dice il tecnico Alfonso Greco. Pensiero propositivo come propositiva è la Torres di questa stagione che dopo aver vinto a Recanati 2-1 cerca il bis al “Vanni Sanna” contro il Rimini (inizio alle 18.30). Sarebbe la prima volta nella sua storia che la squadra sassarese inizia il campionato in terza serie con due successi nelle prime due giornate. Sarebbe una spinta ulteriore per una tifoseria che oggi proporrà almeno 2.500 presenze, forse anche 3.000. «Diamo continuità alla vittoria con la Recanatese – aggiunge l'allenatore rossoblù – e questo significa anche evitare quei cali avuti nel secondo tempo nella gara scorsa, dobbiamo mantenere intensità e attenzione per tutta la partita».

Per quanto riguarda la formazione non ci sono recuperi: restano fuori i giovani Goglino, Nunziatini, Veneruci e Mandrelli. Potrebbe esserci una variazione in difesa con Dametto al posto di Idda, ma per il resto tutto uguale nel 3-4-1-2. Ma con una differenza sostanziale rispetto alla stagione passata: la qualità dei cambi. Basti dire che in panchina ci saranno Pinna, l'escluso tra Dametto e Idda, i centrocampisti Kujabi, Lora e Masala, l'esterno Liviero, le punte Fishnaller e Menabò. «Quest'anno abbiamo costruito una squadra con uomini che possono spezzare la gara anche entrando al settantesimo e che hanno caratteriche che ci consentono di cercare il dominio del possesso palla».

L'avversario

Il Rimini ha perso in casa al debutto, facendosi superare dall'Arezzo per 2-1. La rete è stata realizzata da Lorenzo Cherubini (omonimo di Jovanotti). Roster giovane quello affidato all'argentino Raimondi, con ben due terzi dei giocatori nati dal 2000 in poi. «È una formazione in costruzione, destinata a migliorare», aggiunge il tecnico Greco. Gli unici trentenni sono i difensori Allievi e Gorelli e il centrocampista Delcarro. Curiosità: dal Rimini proviene il portiere della Torres Zaccagno, sostituito da Passador (in prestito dal Torino) e da Colombo, quattro anni fa a Sassari. C'è anche un ex del Cagliari Under 19, il centrocampista Alessandro Lombardi. L'anno scorso la doppia sfida è finita sempre in pareggio.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Idda (Dametto), Antonelli; Zecca, Mastinu, Giorico, pelamatti; Ruocco; Scotto, Diakite

