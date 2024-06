Stasera la “prima” dell’Assemblea civica 

È una giornata importante quella di oggi per la comunità magomadese che nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, in programma alle 19 nel Centro sociale, si riappropria degli organismi democraticamente eletti dopo qualche mese di commissariamento. L’ordine del giorno dell’Assemblea prevede il giuramento del sindaco, la comunicazione della nomina della Giunta e del vicesindaco, l'elezione della commissione elettorale. Il primo cittadino Angelo Masia ha comunque già pronta la Giunta: il suo vice è Giampiero Moretti con delega a Urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici e infrastrutture. Gli assessori sono: Mario Tilocca (Famiglia, casa, scuola, politiche sociali, istruzione), Margherita Sotgiu (Bilancio, tributi, patrimonio e demanio). Quattro consiglieri infine si occuperanno di settori specifici: Marco Aliferis noto Elia di Risorse agricole, ambiente, verde pubblico; Ilaria Unali di Politiche del lavoro, occupazione, aziende, attività produttive; Lucia Uras di Cultura, eventi, rapporti con le associazioni e infine Agostino Unali di Sport, turismo e politiche giovani. Il sindaco Masia tiene per se Protezione civile, salute, trasporti, viabilità e personale. ( s. c. )

