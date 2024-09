Stasera la Lazio in campo contro la Dinamo Kiev 

Dopo la Champions, comincia l’Europa League. Due le italiane in corsa, Lazio e Roma: primi a scendere in campo, oggi, i biancocelesti, mentre i giallorossi saranno di scena domani in casa contro l’Atletico di Bilbao.

La squadra allenata da Marco Baroni esordisce stasera alle 21 in trasferta contro la Dinamo Kiev ad Amburgo. La formula è identica a quella della Champions: un girone unico con 36 squadre ciascuna delle quali giocherà otto partite per formare una classifica finale che consentirà alle prime otto di passare direttamente agli ottavi, manderà i club dal nono al 24esimo posto allo spareggio per andare ai quarti ed eliminerà tutte le altre formazioni. La Lazio sfiderà anche Nizza (in casa), Twente (trasferta), Porto e Ludogorets (in casa), Aiax (in Olanda), Real Sociedad (all’Olimpico), Braga (trasferta).

La Roma, reduce dalla bufera De Rossi e dal successo con l’Udinese in campionato, ospita domani alle 21 gli spagnoli del Bilbao per poi giocare in casa dell’Elfsborg, ospitare la Dinamo Kiev, giocare in trasferta prima contro l’Union SG e poi col Tottenham, attendere all’Olimpico il Braga, andare in Olanda nel fortino dell’Az e chiudere il girone sul proprio campo contro l’Eintracht Francoforte. I giallorossi sono arrivati in finale nel 2023 perdendo ai rigori contro il Siviglia, ma il trofeo nel 2024 è stato vinto da un’italiana: l’Atalanta, quest’anno impegnata in Champions.

