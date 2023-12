Stasera la Lazio cerca il bis contro il Genoa  

La Lazio è attesa dalla terza competizione diversa in tre partite, sempre all'Olimpico: nell'arco di una settimana, i biancocelesti sono passati dal successo con il Celtic (decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions), alla vittoria di misura sul Cagliari di sabato scorso in campionato, all'impegno di stasera col Genoa, ottavi di Coppa Italia). Contro il Grifone, Sarri opererà per forza numerosi cambi: sono troppi e importanti gli impegni all'orizzonte (in primis la trasferta di Verona, poi quella a Madrid contro l'Atletico) per spremere ulteriormente i giocatori utilizzati fino ad ora. Quindi in porta andrà Sepe, al debutto assoluto con la maglia della Lazio, mentre i terzini saranno Hysaj e Luca Pellegrini. Il centrocampo orfano di Luis Alberto (si è fatto male all'adduttore della coscia destra col Cagliari) e con Vecino fuori per motivi disciplinari, sarà composto da Guendouzi, Cataldi regista e Basic, mentre in attacco Castellanos sarà affiancato da Felipe Anderson e Kamada. Sarri chiede ai suoi la terza vittoria di fila per una conferma della rinnovata maturità e per il passaggio del turno: l'atteggiamento indolente della squadra visto nella ripresa col Cagliari non è piaciuto per nulla ai tifosi, che hanno fischiato nonostante i tre punti.

Il Genoa, che in campionato arriva dal pareggio con l’Empoli, si è momentaneamente tirato fuori dalla zona più calda, ma non sembra puntare con convinzione al passaggio agli ottavi, da dove manca dal 1991. Gilardino potrebbe rifugiarsi in un robusto turnover.

