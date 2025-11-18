Stasera la Dinamo sfida il Rasta Dome 

Ultima gara del girone G di Europe Cup che la Dinamo ha già vinto. Stasera alle 19 la Dinamo gioca al Rasta Dome di Vechta, in Germania. La squadra sassarese conosce anche una delle avversarie della prossima fase, il Saragozza di Marco Spissu, mentre le altre due formazioni saranno due tra le migliori seconde e bisognerà attendere l'esito di tutte le gare dell'ultima giornata. La formazione tedesca invece deve vincere a tutti i costi per riuscire a qualificarsi tra le sei migliori seconde su dieci.

Massimiliano Oldoini, assistant coach di Veljko Mrsic la presenta così: «Andiamo in Germania consapevoli di usare la partita come processo di miglioramento sia in attacco che in difesa. Cercando di assimilare sempre meglio le situazioni e le regole difensive che il nuovo coach sta inserendo. Grazie al primo posto acquisito avremmo la possibilità gestire al meglio le rotazioni per arrivare alla partita di Napoli nelle migliori condizioni possibili». Probabile quindi ampia rotazione col coinvolgimento maggiore degli italiani. All’andata a Sassari la Dinamo ha vinto per 105-94, risalendo dal -14 del primo tempo con una ripresa di grande energia. Protagonisti gli stranieri: 23 punti di Buie, 18 a testa per Marshall e Johnson e doppia-doppia di Thomas con 19 punti e 11 rimbalzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA