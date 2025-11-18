VaiOnline
Basket.
19 novembre 2025 alle 00:30

Stasera la Dinamo sfida il Rasta Dome 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ultima gara del girone G di Europe Cup che la Dinamo ha già vinto. Stasera alle 19 la Dinamo gioca al Rasta Dome di Vechta, in Germania. La squadra sassarese conosce anche una delle avversarie della prossima fase, il Saragozza di Marco Spissu, mentre le altre due formazioni saranno due tra le migliori seconde e bisognerà attendere l'esito di tutte le gare dell'ultima giornata. La formazione tedesca invece deve vincere a tutti i costi per riuscire a qualificarsi tra le sei migliori seconde su dieci.

Massimiliano Oldoini, assistant coach di Veljko Mrsic la presenta così: «Andiamo in Germania consapevoli di usare la partita come processo di miglioramento sia in attacco che in difesa. Cercando di assimilare sempre meglio le situazioni e le regole difensive che il nuovo coach sta inserendo. Grazie al primo posto acquisito avremmo la possibilità gestire al meglio le rotazioni per arrivare alla partita di Napoli nelle migliori condizioni possibili». Probabile quindi ampia rotazione col coinvolgimento maggiore degli italiani. All’andata a Sassari la Dinamo ha vinto per 105-94, risalendo dal -14 del primo tempo con una ripresa di grande energia. Protagonisti gli stranieri: 23 punti di Buie, 18 a testa per Marshall e Johnson e doppia-doppia di Thomas con 19 punti e 11 rimbalzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nel 2024, a fronte di 141 prelievi effettuati in Sardegna, in 44 casi i beneficiari sono stati individuati in altre regioni

Allarme sui trapianti: un organo su tre finisce fuori dall’Isola

Gli organici ridotti vanificano la notevole generosità dei sardi 
Sara Marci
Per chi frequenta la scuola di specializzazione sono assegnati massimo ottocento assistiti

«Costretto a lasciare i miei pazienti:  assessore, ci ascolti»

L’appello del dottor Zuncheddu, medico di famiglia a Guspini 
Mariella Careddu
Le previsioni

Nuvole e pioggia, l’Isola apre l’ombrello

Lo scatto satellitare: la sabbia in arrivo dal nord Africa ricopre il cielo sardo 
Il caso

«Trame contro Giorgia», crisi Colle-FdI

Bignami accusa un consigliere di Mattarella. Duro il Quirinale: «Ridicolo» 
Milano

Pestato e accoltellato da 5 ragazzi

Studente 22enne rischia di rimanere invalido, arrestati gli aggressori 