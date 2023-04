Stasera la Dinamo deve riscattarsi  

«Affrontiamo una squadra atletica ma vogliamo far nostra la partita». Voglia di ripartire. Subito, anche perché perdere stasera al PalaSerradimigni contro Trieste (inizio alle 20.30) significherebbe dire addio al quarto posto e lottare per mantenere il quinto. C'è curiosità per capire come giocherà la Dinamo dopo il crollo degli ultimi 15 minuti a Brindisi, dove ha subito un parziale clamoroso di 46-13.

Un vantaggio

Tornare subito in campo darà modo alla squadra di non pensare troppo alla batosta e di scaricare la rabbia accumulata in un match che si preannuncia non semplice. È vero che Trieste ha perso le ultime quattro trasferte (Tortona, Brescia, Scafati e Trento) ma è stata capace anche di fare il colpaccio a Venezia. E all'andata la formazione del coach Legovic (il vice è l'ex Maffezzoli) si è imposta 75-69. Determinanti in quella gara non tanto i rimbalzi, con una leggera prevalenza della formazione sassarese, quanto le pessime percentuali nel tiro da tre punti: 5/28. In quel Banco giocavano il centro Onuaku e il play Nikolic, questa volta invece ci saranno Stephens e Dowe.

800 De Vecchi

Un record per il capitano sassarese, che stasera celebra la sua presenza numero 800 con la maglia della Dinamo.