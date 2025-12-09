Stasera la Dinamo cerca conferme in Europe Cup 

Sassari. Uscita dalla zona retrocessione col successo su Trieste, ora la Dinamo apre la seconda fase della Europe Cup Fiba. Oggi al PalaSerradimigni (inizio 20.30) arriva la squadra turca dell’Aliaga Petkimspor Smirne. Come per la prima fase, da ogni girone passano le prime due, che andranno ai quarti di finale. Le altre due formazioni del girone sono

Se sono buone le possibilità di un rientro della guardia-ala Ceron, out sabato a causa di un virus gastronitestinale, non si sa ancora se rientra almeno un infortunato tra l'alapivot Mezzanotte e il lungo Thomas se il coach Mrsic preferisce preservarli per la trasferta di Tortona. Il vice allenatore Massimiliano Oldoini evidenzia: «Siamo consapevoli di affrontare fin da subito una delle principali contender per il passaggio del turno. Proprio per questo sarà fondamentale sfruttare al meglio la prima partita casalinga, giocando con la massima attenzione a ogni dettaglio su entrambi i lati del campo».

L'avversaria

La squadra turca ha otto stranieri (uno dovrà restare fuori) e utilizza in genere dieci, a volte anche undici giocatori. Nella prima fase 4 vittorie e 2 sconfitte per l'Aliaga (contro Aek Cipro e rumeni dell'Oradea) che perde se non riesce a tirare con almeno il 35% da tre non arriva a 80 punti. Oldoini spiega: «Gli esterni hanno grande talento tecnico individuale, mentre sotto canestro il reparto lunghi abbina atletismo e buone soluzioni offensive dentro l’area. I principali riferimenti offensivi sono Yannick Franke e Phil Scrubb, due giocatori che hanno maturato ottime esperienze in altre realtà europee».

Sorvegliati speciali

La guardia olandese Franke, ex Trento, ha 19 punti di media col 47,5% da tre (meglio farlo tirare da due) e 5 rimbalzi. L'altro giocatore con precedenti italiani è anche un ex del Banco, il play Stanley Whittaker che due stagioni fa dopo 13 gare non memorabili (8 punti di media) venne sostituito da Brandon Jefferson. Nelle due gare di coppa europea giocate ha prodotto 9 punti e 3,5 assist a incontro. L'altro polo offensivo è invece la guardia Efianay, che viaggia a 14 punti col 37% da tre e quasi 5 assist. Fa un po' di tutto l'esterno Scrubb: 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

RIPRODUZIONE RISERVATA