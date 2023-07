Stasera in piazza il festival per i bimbi 

Tutti in piazza questa sera ad Isili per il secondo appuntamento di questa estate organizzato dall’associazione Anima Sonora che ha come protagonisti i bambini. Ritrovo alle 21.30 nella piazza Belvedere per la prima edizione del “Mini festival bimbi”. I partecipanti animeranno la serata cantando la propria canzone preferita su una base musicale.

Dopo la sfilata di moda di alcune settimane fa, la neonata associazione - con la collaborazione dell’amministrazione comunale - guiderà i piccoli cantori in questa nuova avventura. Prima dell’esibizione sarà possibile consumare l’apericena nel chiosco allestito in prossimità del Belvedere. Per l’occasione alcune attività commerciali terranno alzate le saracinesche per lo shopping sotto le stelle. La serata sarà presentata da Claudia Aru e Sara Manca.

