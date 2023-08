Stasera in campo Milan e giallorossi con Toro e Verona 

Napoli, Inter, Milan e Juve. Il secondo turno di Serie A è chiamato a dare continuità alle big che nella prima giornata hanno vinto e convinto anche grazie alle prodezze dei goleador Osimhen, Lautaro, Giroud e Vlahovic. Delle otto capoliste (ci sono anche Atalanta e Fiorentina e, a sorpresa, Verona e Lecce, mentre Roma e Torino inseguono a -2 e la Lazio arranca a -3) il Milan oggi alle 20,45 è atteso dall’impegno meno agevole, contro i granata. Pioli presenta a San Siro i suoi nove gioielli (3 in campo e 6 in panchina) con in testa il convincente Pulisic, ma Juric pretende una reazione dopo il pareggio col Cagliari. I giallorossi nella trasferta di Verona (stasera alle 20,45) avranno Mourinho ancora squalificato ma un attaccante in più (il nuovo arrivato Azmoun), un Belotti lanciatissimo dopo la doppietta con la Salernitana e sognano Lukaku, mentre Renato Sanches è già infortunato. Rientrano Pellegrini e Dybala. La partita sarà ricordata anche per l’addio al vincolo territoriale che limitava l’utilizzo degli arbitri: dirigerà infatti l’internazionale Doveri, della sezione di Roma1.

Avanza l’Atalanta di Gasperini, che per ora si è tenuta Zapata e Koopmeiners e oggi alle 18,30 dovrebbe far partire dalla panchina gli acquisti più significativi, Scamacca e De Ketelaere, contro il Frosinone di Di Francesco, che ha esordito con una sconfitta contro il Napoli. Chiude la giornata di anticipi il match tra Monza ed Empoli (18,30. Domani sono in programma altre quattro partite con protagoniste Napoli, Juventus, Lazio e Fiorentina.

I campioni d’Italia scenderanno in campo al San Paolo alle 20,45 contro il Sassuolo. Garcia ha Kvaratskhelia e Osimhen in attacco, gli emiliani cercano la rivincita dopo il ko di Bergamo ma non sanno ancora se potranno contare su Berardi. La Juve, reduce dal successo convincente di Udine, sfiderà in casa il Bologna con la coppia d’attacco Vlahovic e Chiesa e la sorpresa Cambiaso. Si attende la conferma della buona impressione iniziale. Il grande deluso del primo turno è Maurizio Sarri, indispettito dal cedimento finale della Lazio a Lecce. Il tecnico cerca la vittoria nell’esordio casalingo domani alle 20,45 col Genoa di Gilardino che ritrova Strootman, accoglie Malinovskyi e dà fiducia a Retegui, deludente all’esordio. I viola alle 18,30 affronteranno il Lecce di D’Aversa nell’unica sfida tra squadre a punteggio pieno. Lunedì chiudono Cagliari-Inter (20,45) e Salernitana-Udinese (18,30).

