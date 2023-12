Stasera il Torino chiede strada Domani i big match 

L'Inter vuole stringere i tempi nella corsa allo scudetto d'inverno in casa della Lazio, che rischia di scivolare troppo lontano dalla zona Champions. A pari punti, il big match del quarto posto sviluppa un inedito: il Bologna virtuoso di Thiago Motta vuole dimostrare la conformità della sua classifica ospitando una Roma dall'attacco decapitato dalla squalifica di Lukaku e dall'ennesimo infortunio di Dybala. In chiave salvezza spicca la sfida tra Udinese e Sassuolo. L'ultimo turno di coppa sorride a Napoli e Atalanta,e Inter e Lazio si qualificano come seconde in Champions, Roma e Fiorentina dovranno disputare un turno supplementare in febbraio e il Milan scende in Europa League evitando almeno l'umiliazione del quarto posto.

Simone Inzaghi non ha voluto derogare al turnover e ora l'Inter troverà agli ottavi una big, ma in campionato è un'altra storia. Bastoni, Barella e Lautaro tornano titolari e domani suoneranno la carica all'Olimpico nell'amarcord del loro allenatore. La difesa bunker (7 gol subiti) continua a fare a meno di De Vrij e Pavard, ma ora anche Bisseck dà sicurezza al tecnico. Sarri mostra giustamente il petto orgoglioso per la qualificazione agli ottavi, ma il cammino in campionato è deludente (sei sconfitte in 15 gare), con un attacco che fatica a segnare, a differenza degli ultimi anni. Un altro stop potrebbe acuire le tensioni all'interno del club.

La sfida

Grande festa a Bologna: la squadra di Thiago Motta è solida, gioca bene, fa risultati e ha agguanto un quarto posto che fa sognare i tifosi: tra i tanti talenti in organico il tecnico “lucida” soprattutto Zikzee, l'olandese destinato a una plusvalenza memorabile. Mourinho studia il tranello da preparare ad uno degli alfieri del triplete. In attacco tocca a Belotti e El Shaarawy, coordinati da Pellegrini, ma senza Lukaku e Dybala è un'altra Roma.

Il Milan è in ambasce dopo la debacle in Champions. Per Pioli l'insidia del derby col Monza di Adriano Galliani. Il Milan ha sempre la difesa in emergenza ma all'attacco Giroud e Leao proveranno a fare la differenza. L'Atalanta è in buona forma, ma continua ad avere tante defezioni in difesa e in attacco, tuttavia Gasperini dovrebbe essere in grado di domare la Salernitana ultima in classifica. E oggi Il Torino di Juric, che si giova della coabitazione di Zapata con Sanabria, vuole prendere punti che confortino le sue ambizioni europee contro l'Empoli che deve fare a meno di Caputo.

